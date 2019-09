Crees en la justicia?, me preguntó, entornando sus bellos ojos "verdemar". Yo le dije: y tu?. Unos minutos, que parecieron siglos de oscuridad, nos separaron a ambas. Estábamos en tercer curso de derecho, y ya habíamos tenido nuestras primeras decepciones. En primero y segundo, se estudiaba la teoría: derecho natural, los principios del derecho. Ahora comenzaba la cruda realidad. Aquí las cosas comenzaban a tomar otro cariz, se nos mostraba el arco iris de mil colores con que se puede envolver una misma cosa, para, según la época y el lugar, ser una conducta de héroes o de villanos. Tener esclavos era algo ética y legalmente respetado en épocas pasadas, ahora estaba prohibido, por nuestras leyes respetuosas con los derechos humanos. Y tú, tú me lo dices? Tú, sobre unos pies cubiertos con zapatillas de marca, confeccionadas por niños que antes de saber leer comienzan a trabajar, por un dólar al día?. Y tú, tú me lo preguntas? Tú, vestida de ropa cara, de empresas que se llevan sus fábricas a países del tercer mundo, en los que las madres tienen que ir a trabajar con sus bebés, encerrados en lugares insalubres y oscuros, desde que amanece hasta que se pone el sol?. Personas mal alimentadas, tristes, y sin derechos, que nacen y mueren en la más absoluta invisibilidad. Y, sin embargo te rodean permanentemente con su ADN impreso en todo lo que te toca?. Y ahora, yo me pregunto: crees tú en la justicia? En cual, en la divina, o en la humana?. No me cambies de tema, sabes muy bien a qué me refiero. A la justicia que ampara a las niñas obligadas a casarse con hombres sin escrúpulos, ante la impasibilidad de los gobiernos? A las que venden los propios padres por necesidad?. Y yo que se! La justicia es un concepto viejo y desgastado. Los valores, algo desconocido en un mundo donde todo se compra y se vende. La ética, me suena a religiosidad caduca, incienso y procesiones. Me refiero a la ética social. Ah!! No sabía. Quizá te refieres a la de la publicidad? La del mundo feliz en el que todos tienen magníficos coches, bonitas casas, están todos sanos, y con la dentadura perfecta, deliciosamente perfumados?. Si, a esa en la que los pobres, los débiles o los enfermos, se esconden, salvo que TV, decida darnos una noche de pesadilla, con un documental, sobre lo sórdido que se esconde en los entresijos de una ciudad?. Bueno, a lo que vamos, pues claro que creo en la justicia: es igual para todos, no??. Es tarde, dijo, mientras llenaba un delicioso baño de espuma, en el que descansar de tan agotadora jornada.