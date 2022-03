Años atrás avanzábamos directos hacia un cambio de modelo a una velocidad excesiva que iba camino de colapsar el sistema, auspiciado por la globalización, el excesivo endeudamiento, y el mastodóntico gasto público ineficiente. Ahora, camino de dos años de pandemia y una guerra que encarece aún más los precios, nos encontramos a las puertas de una explosión popular derivada del descontento general y, lo que es más grave, la ausencia de acción por parte de quienes tienen competencias para ello.

En nuestra ciudad la falta de los suministros y la huelga de transporte afecta al sector de la construcción, del campo y de la pesca en mayor o menor medida, todos ellos esenciales para que nuestra economía funcione. Si la hostelería venía castigada por la pandemia, la crisis de precios que vivimos significará la puntilla para muchos. También la inversión pública local se verá, a buen seguro, comprometida, al menos en los tiempos de ejecución y entrega de las obras licitadas. También tenemos varias empresas concesionarias de servicios que han anunciado la imposibilidad de prestar ciertos servicios por el encarecimiento de los costes energéticos. Los comercios y tiendas advierten un descenso en las ventas debido a la incertidumbre de la situación actual, en la que muchísimas familias tiran de ahorros para poder vivir, padeciendo, entre otros problemas, la llamada pobreza energética. Sería interesante, ya les adelanto que lo estudio como propuesta para el próximo pleno, el implementar un plan de eficiencia energética de autoconsumo para particulares que beneficie a familias y a empresas del sector eólico y termo solar.

Todo apunta a que nos adentramos en una crisis, eso sí, esta vez estructural cuyas consecuencias se advierten perturbadoras. ¿Se imaginan ustedes las perspectivas que tendríamos si nuestro municipio no hubiera podido planificar el año vía presupuestos? ¿Acaso no ha significado y se ha dotado de más estabilidad a nuestra ciudad? Ya lo advertí en la sesión plenaria celebrada al efecto, de lo increíble que parecía no arrimar el hombro para sacar las cuentas en la situación que estábamos viviendo y dada la previsible crisis que se avecinaba (agravada ahora, ciertamente, con una guerra cruel y carente de sentido).

Sin perjuicio de lo anterior, esperemos que la Semana Santa, próxima ya, signifique, tras dos años sin procesionar, una inyección de dinero y moral para nuestros vecinos. Por cierto, y termino, que también se encontraban presupuestadas estas fiestas en las cuentas aprobadas para este año.