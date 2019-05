Criticar o crear

Existe una reflexión sobre si el destino de la filosofía es convertirse o no en la disciplina del pensamiento, y no solo como actividad sino como nomenclatura. No obstante yo creo que hay dos debates subterráneos dentro de este, y más importantes. Por un lado, hablando de la normatividad de las definiciones y las nomenclaturas sobre filosofía, yo pienso que la filosofía se seguirá llamando siempre filosofía por ser un concepto cajón desastre donde entra todo y que encaja perfectamente con la morfología de la disciplina que es la fragmentación. Una actividad como esta tan ulterior y ambigua, tan indagatoria, sobrepasa los límites del pensamiento-en-sí. No puede ni debe encorsetarse en una catalogación definitiva sino que debe mantener su estatus de ambigüedad y generalidad, incatalogable. De esta manera la disciplina puede mantener uno de sus mejores recursos: la perfomatividad. Por otro lado, y más importante aún, hemos adelantado el debate sobre el destino de la disciplina: si esto al final se va a convertir o no solo en la ciencia del pensamiento, que adelantó entre otros Gustavo Bueno. Para responder a eso debemos separar dos conceptos: criticar y crear. La filosofía actual es crítica, aún lo es, al menos algunos filósofos lo son, amén de existir divulgadores y etc. No obstante esta filosofía no es creativa, no produce nuevos contenidos. Y no lo digo porque ya no sea sistemática, que no lo es, sino porque no aporta nuevas ideas. En esto coincido con Gomá cuando dice que la filosofía ha desertado de la misión de proponer un nuevo ideal a la sociedad, o unos nuevos fundamentos. En lugar de eso la divulgación ha sustituido al ensayo sesudo y la reflexión ha quedado diluida en el análisis de tendencias culturales. Algo contrario a la historia de la filosofía donde la creación, la propuesta, la invención de modelos discursivos imperaba. Así que, en el ejercicio del pensamiento, actualmente, tenemos una filosofía crítica pero no creativa por lo que no estamos en condiciones de decir que la filosofía es la disciplina del pensamiento, o que ese sea su destino, en todo caso es la disciplina de la crítica, nada más. El pensamiento por definición es una actividad abstracta que necesita de la imaginación para la asociación y la anticipación de ideas. Por ende la filosofía actual aún no tiene destino. Ya veremos mañana o pasado mañana.