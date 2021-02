Cronotopo 2012

En este tiempo, estoy empezando la 2ª generación de Composiciones Fotográficas "Ai Love 2021-2025", y recordando en redes sociales "Greatest Hits" de 2010 a 2012. Historia reciente que ha sido Top a muchos niveles: el beso del Mundial de Sara e Iker, el contenido de las revistas Incluyendo 16 y 17, del I SIAI, etc. Y al mismo tiempo acontecimientos más recientes. El 28/29 de febrero de 2016, cuando planteé la Cesión como Director y Secretario de la ONG Capacitarte, sentí como volver a dar un salto de fe. Ya fue un salto importante pasar de trabajar con sueldo fijo a emprender sin referentes una Asociación Cultural, pero tener que terminar con todo, sin deudas significativas, sin ningún conflicto destacable y sin que muriera nadie, también ha sido un salto espectacular. En 2017 sentía como en la película "Sully", cuando tiene que aterrizar el avión en el río Hudson. Creo que ser reconocido y renovado "Mención de Honor" en Japón (2019-2020), es también por esos motivos. "Independientemente de todo, vaya peliculón". Resulta fácil imaginar la de trámites, reuniones, asambleas, comunicaciones, registros, inscripciones, etc. que hay que hacer para constituir una entidad registrada a nivel local, autonómico, nacional y europeo, pues igual de difícil es tener que deshacerlo todo. Muy acertada la frase "El éxito tiene muchos padres, el fracaso ninguno", y felizmente ha sido posible empezar y terminar con todo, sintiendo que hemos participado en la creación de la Cultura Inclusiva Mundial. "No puedo cambiar el pasado, sí el futuro". www.esai.es/ai21 En la opinión 12 "Ai Cultura", escribía algunas particularidades que ha tenido la evolución del proyecto de Arte y Discapacidad. En 12 años he tenido todo tipo de reuniones (presenciales y virtuales), e infinidad de comunicaciones con personas e instituciones de diferentes ideologías, culturas, países, religiones, etc. Partiendo de la base de que existe en TV la serie "House" desde 2005, y el estereotipo que muestra de una persona con discapacidad física (cojo), es demoledor, he tenido que desarrollar especialmente mi capacidad de negociación para haber alcanzado todos los objetivos planteados y más, pues no estaba en mis planes ser reconocido 2 veces con "Construye un nuevo mundo" de FVE (2011-2013) y tener entre otros, 2 premios de la Junta de Andalucía (2007-2014). De todas esas reuniones he aprendido mucho y ahora que puedo comunicar gracias al Diario, quiero compartir una reflexión actual: "siendo Almería, Andalucía, España y Europa, el nido donde ha nacido, crecido y se ha reproducido el Arte Inclusivo, en el futuro esto será como Florencia, la Riviera francesa…¡¡Cojonudo!! ¡Es imprescindible mejorar y ampliar la capital, también hacia el levante, y lo sabes!)". DaWJ.