Cs y Cazorla

M UCHO se habla del resultado de Ciudadanos en Almería. Pero tampoco en esto nos ponemos de acuerdo. A mi marido le hace gracia encontrarse a Miguel Cazorla allí donde va, sea boda, entierro o bautizo cultural, y me recuerda su condición de fundador de la agrupación local. A mí, la verdad, no me convence su manera de trabajar y entiendo la labor de equipo de modo muy diferente. Con todo, hay algo en lo que sí coincidimos. El voto obtenido en las municipales resulta decepcionante, pero la 'culpa' no es tanto de Cazorla como de la propia organización.

En realidad, Cs tiene ahora otros objetivos y lo que pase en Almería -y quizás en Andalucía o en Cataluña- es secundario. Cs es un partido muy centralizado en torno a Rivera y a un grupo de fieles. No lo esconden. El propio Villegas lo dice claramente: a Almería le irá bien si a Rivera le va bien. Lo primero es aupar a Rivera y luego ya se verá lo de Almería. ¿Acaso saben siquiera los medios quién es el interlocutor, a quién llamar en la provincia, cuando se quiere tener la opinión de Cs?

La inquietud no ha sido construir un partido en la provincia sino justo lo contrario: evitar que la organización se asiente. La ejecutiva nacional lo tiene claro y no emplea ni un minuto en trabajar de abajo arriba. E incluso se ha preferido sembrar la lamentable idea de que en Cs no hay nadie 'preparado' para que la dirección actúe a su antojo. Nadie se puede llamar a engaño. La responsabilidad de la lista en Almería no es de Cazorla, sino de quienes lo han puesto en Madrid. Las municipales se cruzaron probablemente con las nacionales y se llegó rápido al pacto del dentista: lo único importante era Salvar al soldado Villegas. Lo demás, el descalabro en Almería, son anécdotas, 'cosas del sur'.

Y, por supuesto, alguna culpa tienen -hemos tenido- los que aceptan la disciplina de un partido que, a veces, parece llamarse más Vasallos -permítannos la broma- que Ciudadanos. El resultado en Almería lo sabíamos todos. La disolución de la Junta Directiva porque había demasiados militantes y la anulación de las primarias locales prometidas porque había pocos, era el preludio de lo que pasaría. Todo se acepta con ese heroísmo que solo proporciona aguardar el maná del presupuesto. En esto Cs, como Podemos, hay que reconocer que ha madurado a toda velocidad.

No, la responsabilidad es compartida: no solo del señor Cazorla.