La mayor parte de las opiniones publicadas en prensa -p. ej. en este periódico- y emitidas en televisiones y radios repiten una y otra vez que los andaluces han optado por el cambio. Cierto. Pero no menos cierto es que se quería un cambio para mejor, no para caer en las garras del fascismo. Cualquier opción de gobierno de la derecha pasa por "ese partido del que usted me habla". A la derecha sociológica no le avergüenza asociarse con los extremistas con tal de alcanzar el poder. En el fondo, les parece bien, lo que responde al poso franquista oculto en su mentalidad. La sombra de Franco es muy alarga, escribí una vez. Y llega hasta "ese partido del que todos hablan"… pasando por el PP. Pero no es el caso de Ciudadanos. Del Ciudadanos de Juan Marín, ojo. A Juan Marín le repugna aliarse con los ultras. Y así se lo ha expresado a Rivera. Y éste, al que no desagrada la proximidad con los fachas, ha tenido que recular y pide ahora al PSOE que se abstenga para formar gobierno con el PP. Es demagogia, pues sabe que sólo suman 47 escaños (mayoría en 55) y siempre estarán en manos de los populistas.

Dicen también que el PSOE ha sido el gran derrotado el pasado día 2. La verdad es que, le pese a quien le pese, ha ganado las elecciones. Con menos parlamentarios, pero las ha ganado. Y no es lógico pedirle al ganador que pase a la oposición: el partido más votado debe formar gobierno, decía Rivera no hace mucho. Ahora no lo dice. Caramba, cómo cambia de opinión este señor. Eso no le hace fiable.

Ciudadanos y PSOE tienen derecho a formar un gobierno paritario. Y digo bien: C's y PSOE. Por ese orden. Los electores han optado por el cambio. Pero las elecciones las han ganado los socialistas. Ergo, formen gobierno ambos partidos. Suman 54 escaños. Sólo les faltaría, para la mayoría absoluta, uno, que puede venir de Adelante Andalucía -y no siempre el mismo, sino distinto en cada caso, en función de los contenidos políticos-. Para esto, tanto Ciudadanos como los de Adelante exigirían algo. Los unos, encabezar el ejecutivo, quedando la presidencia del Parlamento para el PSOE. Los otros, políticas sociales.

Ciudadanos salvaría el expediente para las generales optando por la democracia. Para Adelante sería un alivio tras perder 3 escaños. Y en Andalucía habría cambio. La pregunta, entonces, sería: ¿se sacrificaría Susana Díaz para impedir que los franquistas lleguen a tocar poder?