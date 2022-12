Cs cambia de estrategia

Rafael Burgos, ahora único concejal de esta fuerza política en la capital y candidato a la alcaldía acaba de firmar con el Partido Popular del Ayuntamiento un acuerdo para apoyar los presupuestos de la ciudad para 2023. El apoyo, no necesario puesto que el edil no adscrito que salió de VOX ya garantizaría las cuentas, supone un cambio de estrategia radical con lo que venía haciendo el hasta un mes portavoz y ahora también en el grupo de no adscritos, Miguel Cazorla. De esta manera se conforma lo anunciado por Burgos nada más coger las riendas del partido a nivel municipal: colaboración con el gobierno municipal, siempre y cuando acepten sus propuestas para la ciudad. Dicho y hecho.