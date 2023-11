La quinta definición de ‘cuajo’, según la Real Academia de la Lengua, es calma y pachorra. No hay mejor palabra que retrate la situación política de Sánchez. Ha llegado el momento de ser el Dios y dar por sentado que es el que manda y que le da igual todo. Lo bueno de esta historia es que los socialistas ya no se esconden y muestran sus reuniones con Puigdemont y con Junqueras con alegría y desahogo ante las preguntas de los periodistas. Aunque el expresidente de la Generalitat de Catalunya está un poco celoso del acuerdo, con papel en mano, con ERC y ahora está poniendo entre las cuerdas al amado líder de Ferraz. Luego cederá, pero eso sí, que se preparen los del PSOE porque la legislatura será dura. Reproches, condiciones, más dinero y por supuesto, un referéndum supuestamente dentro de la legalidad y así nos lo venderán. El problema es que en un futuro no muy lejano quizás EH Bildu pida lo mismo o el Bloque Nacionalista Gallego. Que se amarren los machos. Muchos de ustedes se preguntan: ¿cómo va ser eso? Pues no se sorprendan porque si es posible, lo hará. Ahora se siente pletórico y la jugada de llevar a Rodríguez Zapatero por mítines y actos ha funcionado. Ahora, si a Sánchez no le gusta responder está el expresidente para hacerlo. Y encima lo bueno es que su militancia les avala, claro con una pregunta en la que no se menciona la amnistía. Bien jugado y por ahora en esto de la política nadie les gana. Me hace gracia porque Feijóo intenta más o menos hacer lo mismo y sacar a pasear, incluso por redes sociales, a José María Aznar. Pero como digo, llega tarde. Ahora todos se apoyan para ir a Ferraz, con una Esperanza Aguirre un poco despeinada y alocada. Todo está bien, la libertad de manifestarse es buena, pero hay que aguantar lo votado. Ellos, los socialistas, siguen felices de la vida ante el hundimiento que les pronosticaban las encuestas. Felices y les resbala que los propios votantes se quejen por redes o incluso que se borren del partido. Uno de los más conocidos es el hermano gemelo de Emiliano García-Page, se quita de enmedio por la “deriva del partido”. Eso le encantaría hacer a más de uno de la Ejecutiva, pero hay que aguantar. Si no, a la calle. Todavía queda batalla, igual tenemos presidente en Navidad o no, quién sabe.