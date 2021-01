La Cuarta pared

Hoy arrancamos con un cierto vértigo esta sección que el Diario de Almería nos brinda para reflexionar y transmitir nuestras inquietudes e ideas a cerca de aquello que ha acabado convirtiéndose en el centro de nuestra actividad profe-sional y de nuestra vida. Cualquier cinéfilo que se haya acercado a la columna atraído por el rotundo título, de entrada puede pensar que hablaremos de Bu-ñuel, de los planos secuencia, de simetría, de la estructura de la trama o de la luz como material en escena… y lo cierto es que no va del todo desencami-nado. Nuestro hilo conductor pretende ser la arquitectura y esperemos no ha-berlos decepcionado ya en el primer párrafo. A nadie se le escapa que el cine es tal vez uno de los nobles artes más íntima-mente relacionados y hermanados con la arquitectura. A parte de las más que evidentes conexiones de tipo técnico en el diseño de escenografía o del uso de espacios construidos inmortalizados en el celuloide, o del hecho de que gran-des cineastas han sido y son arquitectos, la arquitectura puede ser entendida como el arte de crear ambientes y el cine necesita crearlos para poder contar historias. Es ya casi un tópico un tanto irónico, que el arquitecto vive en su mundo de las ideas e ideales, del cual necesita salir para materializar lo que proyecta rom-piendo esa cuarta pared que conecta la realidad introspectiva con el mundo que lo rodea. Hay muchas formas de atravesar ese plano imaginario, y como sucede en el cine, no existe una única manera perfecta o universal de hacerlo, o dicho de otra forma, cada proyecto busca su propio camino para atravesarla, bien sea diluyéndola de forma sutil e imperceptible, o bien sea echándola abajo de forma ruidosa y provocativa.

A lo largo de esta sección pretendemos hablar de arquitectura y de su relación con otras disciplinas, de espacio, de texturas, de ciudad, de técnica, de la es-cala, de lo humano, de lo social y de todo aquello que en el fondo nos apasiona y nos motiva, desde una privilegiada tribuna inserta en una pequeña ciudad con grandes ejemplos y potencialidades ciertamente interesantes.

Esperamos humildemente ser capaces de atravesar esta cuarta pared, no solo con nuestros proyectos sino con nuestra escritura, transmitiendo lo que nos apasiona y nos motiva, provocando una mínima inquietud y curiosidad para acercar la arquitectura a la ciudadanía a través una mirada distinta. El tiempo lo dirá.