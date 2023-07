Blinken es el sucesor de Kissinger como Secretario de Estado de los USA. Sus biografías tienen cierta semejanza. Pero, si se me permite la expresión, Blinken “es otra cosa” dicho en sentido coloquial. Kissinger fue capaz de acabar, “de aquella manera” lo de Vietnam, mientras que Blinken no se ha enterado, de que en el globalizado mundo actual, las cosas del dinero y, por lo tanto, las del poder no son tan diferentes entre ambos momentos. Por lo que he leído, China está haciendo unas bases en Cuba, dignas de una novela de John Le Carré. Vamos, como cuando la crisis de los misiles con la URSS, sólo que en esta ocasión no existe un Kruschev que vaya a la ONU a dar zapatazos en el atril.

Los único que quiere China es ver y escuchar cosas de por allí, ¡tampoco es tanto! y los cubanos les han proporcionado unos solares para esas instalaciones. ¡De bien nacidos es ser agradecidos!, y los cubanos tienen que agradecerles suministros, como los magníficos autobuses que China envió a Cuba, así como los frigoríficos que el gobierno cubano “dio” a la población mediante un leasing. ¡Generosos que son!