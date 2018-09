Cuba y Venezuela

Voy a comenzar con una confidencia: normalmente uso la estilográfica para escribir. De esa manera voy más despacio, y así me da tiempo a pensar y consultar notas. Pero este escrito lo fío a la memoria y al ordenador, así que veremos cómo sale.

Es cierto que en Cuba no hay abundancia material, pero la educación no falla, es de primera en todos sus niveles. La sanidad está en muy buenas manos. Y en lo científico y en lo técnico, lo cierto es que ni nos imaginamos de los trabajos tecnológico que producen ni para qué empresas extranjeras trabajan, ni de las vacunas que en Cuba se producen y se venden en el extranjero. Fidel desde el primer día tuvo obsesión con la educación y los jóvenes. He visitado centros de investigación, entre ellos la Ciudad de la Ciencia. Trabajaban como aquí en los 60-70, pero así también trabajábamos entonces aquí y se producía. Lo imprescindible es el conocimiento y las ganas, los aparatos son para otras cuestiones.

Entre la población hay ambiente "de buen rollo". La conversación típica por las mañanas, bien temprano es: "¿dónde vas mi helmano?: a averigual" pero con ganas de vivir. Tienen su libreta de racionamiento que les proporciona, entre otros alimentos: arroz, frijoles, azúcar, sal, pollo, "puelco" picado, mortadela, aceite de soya, pan, huevos, cuyas cantidades no voy a enumerar. Lo que si voy a decir es que tanto para niños, mayores, embarazadas, la cartilla se complementa con otros alimentos: lácteos, frutas, pescado, carne roja. Luego existen las bodegas (tiendas) para la población y además están los shopping donde a precios altos hay de todo y que es donde compran los extranjeros normalmente.

En Venezuela, lo han liquidado todo: desde el interés de la población por vivir, a los medios de producción, pasando por la medicina. Ya no pueden ni utilizar las radiaciones.

Cuba surgió de una revolución, ha vivido, quiere cambiar, y ahí van. Venezuela era un país rico, con inmigración, de hecho además de muchos canarios, muchos paisanos de Almería se fueron allí. Hasta amigos míos que se vinieron y dejaron allí parte su familia viviendo estupendamente. De pronto llegó el militar Chávez y creó los consejos comunales y las misiones bolivarianas, según él para extender la educación. Y el resultado fue que mientras ¿contrataba? asesores extranjeros para dinamizar el país, éste se fue degradando en todos los sentidos. ¿Para qué los contrató? ¿Qué sabían hacer? ¿Qué hicieron? Simplificando: Contrató a estudiosos para que le dijeran qué hacer con el dinero que produce el petróleo y ahora están muriendo de hambre.