Cuchara de verano

Con estas calores el cuerpo y la mente piden cosas frescas como aire acondicionado, playa, gazpacho, novelas policiacas…y en la Feria, abanicos municipales y calimocho con tapas de migas. Se acerca la fecha en que los periódicos sacan sus suplementos para la Feria de agosto, y en el apartado de "gastronomía de feria" aparecerán las migas como protagonista destacado de nuestra cocina festiva. A los que nos visitan por primera vez les extraña tanto como a mí que semejante tiro de calorías sea nuestro plato estrella en estas fechas. Como si no tuviéramos nada más adecuado en esta provincia con más de doscientos kilómetros de costa. Y desde luego que lo tenemos. Y no me refiero a "eso" que llaman paella en los bares y chiringuitos costeros que pululan por playas y territorios adyacentes, sino a los muchos guisos ligeros que hay en nuestro acervo culinario: arroces y fideos con pescados o mariscos, gurullos con jibia o pulpo, acelgas esparragás, guisillo, picadillo de calabaza, pimentón… incluso las gachas, tan cercanas a las migas, son mucho más ligeras porque se hacen sin aceite y con harina de maíz, que tiene menos calorías que el trigo y es apto para los celíacos. Un plato de migas tiene el doble de calorías que uno de gachas con caldo quemao; y mucho más aun si los tropezones de las migas son de chorizo y tocino.

Un plato genial, ligero y sencillo de hacer es el ajopollo. En media hora está listo, se come con harto placer y apenas llega a 400 Kcal por ración. En Almería siempre se ha hecho con pescados como la pintarroja, con gamba blanca si estábamos de fiesta, o con un huevo escalfado si no había otra cosa. Pariente cercanísimo es la sopa de rape de la Chanca-Pescadería, en la que las patatas se cuecen con el caldo de la cabeza del rape y luego se pone el clásico majado de ajo, almendras, pan y azafrán, más las rodajas del pez. Esta sopa, con el caldo más espeso y menos papas es el famoso rape con almendras, tan elogiado y demandado en Casa Joaquín. La sopa de rape solo se puede tomar, que yo sepa, en El Tintero. Ana Falán la borda, como el arroz aparte o una marraná de pulpo que no tiene nada que ver con la que dan por esos bares de nuestros pecados. Lo que no he encontrado es unas papas en ajopollo. Pero como son fáciles de hacer, insisto, dense un respiro con esta rica cuchara de verano.