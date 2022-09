Cuenta adelante de Las Salinas

Contaba yo 14 años de edad la primera vez que estuve en Madrid: al médico, como era frecuente en aquella época. Un día, paseando con mi padre por la Gran Vía, en Callao me llamo mucho la atención un enorme cartel en la fachada de un edificio en construcción en el que aparecía: "FALTAN XX DÍAS PARA LA INAUGURACIÓNN DE ESTE CENTRO COMERCIAL DE GALERÍAS PRECIADOS". Cada día que pasaba la cifra disminuía. Como corresponde. ¿Quizás porque había compromiso? Digo lo anterior, porque desde aquí pido a la autoridad competente la instalación de un cartel semejante en las Salinas de Cabo Gata, pero que en vez de escribir los días que faltan para su reparación, indiquen los días que las Salinas están sin vida ¡Trivial!: si no hay agua no hay vida.

No digo yo que nuestro paisano Ramón, recién estrenado velador de la vida mediterránea, entre otros asuntos, sea el responsable del problema. Lo que sí quiero decir es que considero que es el responsable de su solución, que yo no veo.