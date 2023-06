Advertencia: este artículo podría estar escrito con la asistencia de ChatGPT, la más usada Inteligencia Artificial (IA), sobre todo en áreas muy amplias de lenguaje y conocimiento. Para los interesados, su uso es gratuito (de momento). Por eso no nos explicamos que no lo utilicen más los que están todo el día “piándola” en la calle y en los medios de comunicación. Si Feijóo lo hubiera utilizado no habría contestado lo que le contestó a Carlos Alsina en Onda Cero, y que ha sido motivo de coña generalizada. El periodista le preguntó por su futuro ministro de Economía, a lo que el baranda del PP contestó: “Le puedo asegurar que alguien que sepa de Economía. No tenga usted ninguna duda, no voy a improvisar ni en esta respuesta, ni en el nombramiento”. Una frase digna de guardar en la misma carpeta donde tenemos las más famosas frases de Rajoy. Se ve que lo da la tierra galaica, recuerden algunas de las más famosas frases de otro gallego, Francisco Franco Bahamonde: “Estábamos al borde del abismo, pero hemos dado un paso hacia adelante” (lo dijo poco después del fin de la Guerra). O cuando le aconsejó a Sabino Alonso Fueyo, director del diario Arriba: “Usted haga como yo y no se meta en política”.

Otro que no ha utilizado la IA, sino la castiza, ha sido el socialista Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva; durante su comparecencia en el Parlamento Andaluz para debatir la Ley que está en ser sobre Doñana, el pasado día 13, dijo que “tengo ochenta y dos años y soy tan científico como cualquier científico (…) y digo que es mentira que Doñana esté en peligro de muerte”.

Puede que Doñana no esté en grave peligro, como tampoco lo iba a estar la ganadería de vacuno de Castilla y León por suprimir los controles sanitarios que manda la U.E. Como tampoco están los hospitales públicos valencianos en peligro de ser reprivatizados. Y, recemos, tampoco está en peligro el AVE Almería-Murcia, de volver a sufrir un parón como ya ocurrió en los siete años y pico del antedicho Mariano. Aunque esta vez lo van a tener más difícil, porque está a punto de ser adjudicado el último tramo uno de los más polémicos y complicados, el soterramiento de Lorca. Por cierto, el soterramiento de Almería todavía está pendiente de la firma de una de las tres administraciones… ¿Es necesario utilizar la IA para adivinarla?