Cuidado con el Wasap

Existe una herramienta sin duda poderosa que nos permite entrar en rápido contacto con muchas otras criaturas y que, a no mucho tardar, ha de revelarse fruto de algún poderoso designio del Maligno y guarida de virtuales íncubos y súcubos. Hablo de Whatsapp o, como solemos decir: "el Wasap" (habiendo recomendado escribirlo así, ya está la Real Academia tardando en incorporarlo al Diccionario de la Lengua Española). Para los que nacimos cuando la televisión tenía un canal en blanco y negro, los teléfonos eran de baquelita y la información corría al ritmo de telegramas y cartas postales, todo esto es un tremendo avance al que todavía no hemos acabado de adaptarnos. Olvidados de las normas básicas de cortesía y de la diferencia entre una carta formal, una carta personal y una conversación, todo lo mezclamos y, claro, todos nos enfadamos con todos. "Verba volant, scripta manent", quedan las palabras en el viento pero lo escrito sobrevive.

Como no tenemos delante a la persona con la que hablamos, soltamos lo primero que se nos ocurre, no sopesamos cómo lo decimos, leemos con prisas, no interpretamos lo que aparece en la pantalla y allí fue Troya. Por muchas caritas amarillas con mohines que añadamos, difícil va a ser que sustituyan a las emociones si no estamos de acuerdo en su significado (hace unas semanas, me enteré de que el corazón verde no significa "esperanza", sino "envidia"). Algo habríamos de lograr si escribiéramos con propiedad, pero no nos enseñaron bien en la escuela o lo hemos olvidado galanamente. Me dirán que para solucionar esto están los audios y les contaré yo que ese gesto de hablar y oír con el teléfono en pose de comerse una tostada es contraproducente porque elimina el requisito de intimidad que muchas veces piden las conversaciones. ¿Qué decir de los grupos? ¿Quién no está en varios a la vez? ¿Quién no se ha hartado de lo que se dice en uno, se ha calentado con otro y ha volcado su mal genio en un tercero? No es verdad lo de la multitarea, no está en ningún sitio quien está en todos: las emociones vuelan de un grupo a otro y todo acaba siendo violencia verbal y malos modos que no tendríamos si nos viéramos cara a cara. En fin, cuidado con el Wasap, piensen antes de escribir, respiren antes de enviar y, sobre todo en estas fechas, huyan de los grupos de padres y madres de alumnos. El mayor provecho que pueden sacar de ellos es quedarse fuera.