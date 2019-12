Cuidar lo que es de todos

Hace tan solo unos días, los niños y niñas de primero de Primaria del CEIP Ginés Morata nos daban a todos una gran lección de respeto y cariño por nuestra ciudad, 'denunciando' con sus dibujos el robo de flores de Pascua que por estas fechas embellecen los jardines de Almería.

Los más pequeños han sido los que han 'recordado' a los incívicos la importancia de conservar y proteger las plantas, los jardines, los monumentos y todas las cosas buenas que son de Almería. Porque todos esos elementos no son del Ayuntamiento ni de nadie en particular, son de todos los almerienses. Y eso, por desgracia, hay quien no lo quiere entender.

Como concejala de Sostenibilidad Ambiental, área que se encarga, entre otros cometidos, de la limpieza y los jardines de la ciudad, quiero agradecer al profesor de estos niños, Alejandro Asensio, por enseñarles a respetar, a conservar y hacer lo posible para que todos podamos vivir en una ciudad cada día más bonita y más cuidada. Esto es tarea de todos y estoy convencida de que estos niños son hoy, por supuesto, un ejemplo, pero mañana serán adultos más respetuosos y comprometidos con lo que es de todos.

Por suerte, el destrozo de los parterres y el robo de flores de temporada ha tenido esta vez un final feliz gracias a estos niños almerienses. Los alumnos del Ginés Morata han podido 'recuperar' esos pascueros y, como premio, nuestro alcalde les ha hecho llegar a su colegio varias plantas de esta flor típica de Navidad. Estoy segura de que las cuidarán con mucho cariño.

Y aprovechando que estamos en Navidad y a muy pocos días de estrenar año, mi deseo para 2020 es que no tengamos que hablar ni de más robos ni de más destrozos. Este Ayuntamiento dedica mucho esfuerzo a mantener la ciudad tan cuidada como a todos nos gustaría y es tarea de todos que no caiga en saco roto.

Y a los incívicos les pido, ya no que piensen en el coste económico que supone para el bolsillo de todos sus fechorías, sino en la lección que nos han dado niños de 7 años. Si ellos comprenden la importancia de cuidar el bien común, los demás también. Espero que todos hayamos aprendido algo de esta historia con final feliz. Os deseo unas felices fiestas y un año cargado de momentos inolvidables.