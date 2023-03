Alos almerienses nos encanta nuestra ciudad y, entre las muchas razones que nos unen, está la de verla bonita todos los días del año. Tenemos la suerte de vivir en un paraíso con todos los ingredientes para disfrutar de la mejor calidad de vida y esa tarea debemos emprenderla de la mano Ayuntamiento y vecinos. Queremos que Almería esté radiante y sabemos que en ese objetivo la limpieza es fundamental.

2.200 toneladas de residuos, esa es la cantidad de vertidos que el Ayuntamiento retiró de espacios no habilitados en el pasado año 2022. Una cifra desorbitada que pone de manifiesto dos certezas: los incívicos perjudican la imagen de Almería y la colaboración ciudadana es más necesaria que nunca. No es razonable que el Plan de Limpieza de Solares funcione a pleno rendimiento si no hay un compromiso claro de ayuda mutua.

Cierto es que los incívicos no representan a la mayor parte de los almerienses, lo tenemos muy claro, pero indudablemente contribuyen a proyectar una imagen de abandono que para nada se corresponde con la realidad. Desde el Ayuntamiento tenemos la firme determinación de conseguir una ciudad más limpia, pero en ese objetivo común necesitamos el empuje de todos, cada uno desde su ámbito de actuación.

Porque de lo contrario estaremos haciéndole un flaco favor a Almería. No tiene ningún sentido que, a pesar del empeño del Equipo de Gobierno, se arroje más basura de la que el servicio puede retirar en un tiempo razonable. De hecho, el servicio se presta diariamente y está incluido en la programación anual de limpieza de solares.

Solo durante febrero se retiraron 240.000 kilos de residuos y escombros acumulados en distintos solares. En El Puche, por ejemplo, se han recogido 98.000 kilos del cauce del Río Andarax y otros 58.540 de solares del barrio.

Los datos hablan por sí mismos, pero en nuestros planes no se contempla bajar los brazos. Ahora bien, Almería no puede estar limpia si no la cuidamos entre todos, es obvio, pero conviene recordarlo a quienes todavía no lo tienen claro.