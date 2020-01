Cultura democrática o crispación

Para la RAE, el comunismo es un sistema político "basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción". Se busca la desaparición total de las clases sociales, y que los medios de producción pasen a ser del Estado, que se encargaría de redistribuir los recursos.

Por otra parte, quienes tenemos memoria y vivimos la época en que ETA hacía de las suyas, recordamos cuál era la última finalidad de todos los partidos democráticos. Se pedía a ETA que abandonasen la lucha armada para emprender el camino del diálogo, y que sus intereses se defendieran en un parlamento, con unos representantes, basándose en la voluntad del pueblo. Este discurso lo mantuvieron tanto los gobiernos de un signo político, como los del contrario.

Y así, hablando de doctrinas de hace 100 años, y de atentados que ya no existen, llegamos a 2020. ¿Y qué hace la derecha, tanto la más rancia, como la de centro, e incluso quienes sostienen un discurso supuestamente liberal? Afirmar una y mil veces que este gobierno es comunista y proetarra.

Una mentira no se convierte en verdad porque se repita constantemente. Ruego encarecidamente a mis amistades de derechas, que las tengo, y a muchas las considero personas inteligentes, formadas y con buenas intenciones, que no hagan el ridículo. Que indiquen en qué punto del programa de cualquiera de los partidos que van a formar gobierno se habla de eliminar la propiedad privada, nacionalizar los medios de producción o eliminar las clases sociales… y que se aclaren con respecto a lo que decían ellas y ellos mismos hace tan solo unos pocos años, cuando aún existía el terrorismo vasco. Es feo y peligroso apuntarnos al oportunismo carroñero de lanzar un mensaje o el contrario, según interese. Me parece muy respetable pensar que la izquierda nos va a llevar al caos, la hecatombe o el hundimiento del país. Tienen todo el derecho a defender otras ideas, pero no a mentir, manipular o promover la crispación.

Necesitamos profundizar bastante en cultura democrática y tener claros algunos conceptos, muy básicos. Hace un par de días un alumno de Bachillerato me decía: "en los juicios de Nuremberg, se aplicaron contra los nazis ciertos criterios por crímenes de guerra que no se aplicaron a los aliados, y eso no es justo". No se puede cuestionar todo. Es una grave irresponsabilidad seguir jugando con lo que es y no es la verdad.