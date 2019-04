L A fuerza del destino, esa idea, tiene una gran presencia en la cultura occidental, singularmente en el ámbito mediterráneo. Inspirándose en la obra de teatro Don Álvaro o la fuerza del sino de Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Giuseppe Verdi compuso su ópera La Fuerza del Destino. En esta ocasión la providencia aparece como fuerza fatídica. Desde otra faceta, que más tiene que ver con los hados, coincidieron la misma semana, el martes 23, la celebración del día del libro y la entrega del Premio Cervantes, concedido a la escritora uruguaya Ida Vítale que nos relataba como veía de niña los personajes de Miguel de Cervantes en los azulejos del patio del colegio; y las elecciones generales el domingo 28. En España no tenemos un gobierno coherente desde 2015, tampoco una realidad como país acorde con la ética social que deberíamos compartir, propia de la cultura política española: raciovitalismo. ¡Oh!¡sí! España ha aportado al mundo pensamiento político acuñado a lo largo de siglos de historia, o lo que es lo mismo, de intensa experiencia vital. Imperan el cainismo y los afanes autodestructivos porque las deformas des-educativas al servicio de la partidocracia, alejada del respeto al mérito, han impedido que arraigue el Quijote en el sistema educativo. Trágicamente se ha ninguneado la coherencia cervantina y se ha impuesto la propagación del analfabetismo funcional y teleopinador. El resultado aún puede ser más nefasto si permitimos que la endogamia, violencia y miseria moral del nacionalismo, nos arrebate nuestra democracia. En 2019 no hay escusas posibles ni escondites confortables. Ser libre, disfrutar de la seguridad y la cohesión social que proporcionan los servicios públicos es responsabilidad, derecho y deber, de todos los ciudadanos. Siempre nos definen nuestros actos, nunca nuestras palabras, de modo que la concordancia se hace indispensable. La democracia es el contrato social de convivencia en el que se le dice al poder lo que debe hacer, no lo que puede hacer, como nos enseñó Tomas Moro refiriéndose a la naturaleza del poder. Los libros, las bibliotecas, los archivos, los yacimientos arqueológicos, todo el patrimonio artístico y arquitectónico constituyen el pasaporte a la libertad responsable porque nos dicen de dónde venimos y quienes somos. El destino es nuestra obra de vida.