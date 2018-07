Cumpliendo con Almería

Una de las fortalezas de la Junta de Andalucía reside en su preocupación por los ciudadanos y sus problemas. En el ADN del Gobierno socialista de Andalucía está el cumplimiento de los compromisos que adquiere con la ciudadanía y un reciente ejemplo lo hemos tenido con el Conservatorio de Danza de Almería. Hace sólo unos días se adjudicó por casi 220.000 euros la redacción del proyecto para la creación del futuro Conservatorio Profesional de Danza, que contará con 420 plazas. Será una infraestructura moderna, de más de 4.200 metros construidos, que incluirá aula de danza elemental, aula de música, aula de maquillaje, aula de danza profesional y aula teórica, salón de actos, biblioteca, vestuarios, una completa área de administración y una cafetería. El Conservatorio de Danza fue un compromiso con los almerienses que adquirió en primera persona la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y la contratación de la redacción del proyecto forma parte de ese nivel de ejecución presupuestaria que otros no quieren reconocer. El Gobierno andaluz no olvida los compromisos adquiridos, pese a los siete años que hemos vivido de recortes e infrafinanciación estatal. Ese dinero, que era de todos los andaluces pero que nunca llegó, habría permitido acometer muchas obras antes, como es el caso del Conservatorio de Danza. Construir esta infraestructura fue siempre la intención del Gobierno andaluz, aunque ha habido que esperar a disponer de los fondos necesarios para iniciar los trámites de esta nueva infraestructura. La Junta de Andalucía tiene como objetivos trabajar para progresar y, desde el diálogo, alcanzar los objetivos que preocupan a la sociedad. Hechos como el inicio de la construcción del Conservatorio de Danza son la demostración palpable del nivel de compromiso de una administración pegada a los ciudadanos y cercana a sus problemas, pero también reivindicativa con aquello que le pertenece en materia financiación, puesto que sólo así estará en condiciones de atender las demandas de la sociedad. La Junta ha reclamado una y otra vez esa financiación justa que le corresponde a Andalucía y que podría haber permitido que tuviéramos antes esta infraestructura. De todas formas, ya no hay marcha atrás y este Conservatorio será un referente en calidad, como todo lo que concierne a la educación en Andalucía.