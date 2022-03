Cumplimos con el campo

Este martes se celebraba el Día Mundial del Agua y una semana antes, el 15 de marzo, el Gobierno de España aprobaba el Decreto de Sequía, que atiende especialmente las necesidades de nuestra provincia, muy castigada por la falta de agua. Las medidas que incluye llevan aparejada una inversión de 450 millones de euros y beneficiarán a decenas de miles de agricultores y ganaderos de Almería.

La principal actividad económica de nuestra provincia se verá beneficiada, de este modo, de medidas fiscales, sociales y de liquidez para luchar contra el actual déficit de precipitaciones, de manera que las explotaciones agrícolas puedan recuperar su rentabilidad. Todas estas cuestiones tienen una gran trascendencia para Almería y Andalucía que, curiosamente, han pasado por alto los dirigentes del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma.

Ni Moreno Bonilla ni Carmen Crespo se han referido a él como una herramienta indispensable para el sector, que pone el acento en darle solución a uno de sus problemas más acuciantes. Quizá pensaron que reconocer el mérito de otras administraciones supondría dejar al descubierto sus vergüenzas como consecuencia de sus reiterados incumplimientos con el campo andaluz. Basta recordar algunos datos que ponen de manifiesto su nefasta gestión en esta materia: el Gobierno de Moreno Bonilla sólo ha ejecutado el 53% del presupuesto de la Consejería de Agricultura y Pesca en 2021, gastando únicamente el 36% de incentivos a la agroindustria, el 56% de los recursos previstos en materia de aguas, pese a la situación de grave sequía, o el 29% de los fondos programados para desarrollo rural.

En cualquier caso, si el PP no está dispuesto a poner de su parte - algo que a estas alturas parece evidente-, convendría que tampoco molestara a otros que sí están dispuestos a darlo todo por nuestro principal sector productivo, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, difícilmente se puede entender que la derecha decidiera no brindar su apoyo a una de las leyes que más demandaba el campo español y andaluz, como es la Ley de la Cadena Alimentaria. Moreno Bonilla nunca ha asumido como propios los problemas de los agricultores con quienes ahora pretende hacerse la foto de manera oportunista. Sin embargo, es bien conocido que a los populares no les avala ni un mérito, ni una acción de gobierno para ayudar a este sector ni para apoyar al mundo rural.