Cumplirá su deber

Obedecerá hasta morir. Así reza el espíritu de disciplina del Credo Legionario. Miguel Ángel y David no eran Legionarios; eran Guardias Civiles, caídos cumpliendo con su deber al ser arrollados por una narcolancha en el mismo puerto de Barbate. Sin ser Legionarios cumplieron a pies juntillas el espíritu de disciplina. Ellos, caídos, y sus compañeros, recibieron una orden y la cumplieron hasta sus últimas consecuencias. Su objetivo fue el exacto cumplimiento de la misión que se les confió de acuerdo con las órdenes recibidas, para lo que pusieron en juego todos los recursos a su alcance. Ahora bien, la carencia de recursos disponibles para la misión fue evidente. Las imágenes difundidas por las redes sociales, con las lanchas de los narcos “chuleando” ¡¡¡en el mismo puerto de Barbate!!! a mis compañeros Guardias Civiles, son indignantes. Y más, unos narcos jaleados por barbateños desde los muelles del puerto en una demostración de increíble bajeza moral.

Esto no puede ocurrir en un Estado de Derecho que se precie. El mandar al “combate” a sus más fieles servidores públicos con “una mano delante y otra detrás” es indignante. Como consecuencia de ello, la impunidad campa a sus anchas. Quien conozca la costa gaditana, sabe muy bien donde está Barbate y donde Sotogrande. La capacidad de movimiento de las narcolanchas es inaudita.

Aunque hablando de impunidad, no sólo la del narcotráfico, también la de la inmigración ilegal, con nuestra frontera sur abierta a su llegada día sí y día también, o el ejemplo catalán, con el “mundo al revés”: policías procesados por cumplir con las órdenes recibidas y rebeldes indultados y camino de la amnistía. Un guardia civil es militar en cuanto a su disciplina, su honor y espíritu de sacrificio, su abnegación, integridad, profesionalidad, lealtad y compañerismo. Pero también es un ciudadano, con algunos de sus derechos fundamentales limitados, un funcionario cualificado de la Administración del Estado; un agente que vela por la seguridad de todos, con unos principios que no son una lista de palabras huecas, sino algo que asume y hace propios. Pero los principios por sí solos no bastan para cumplir una misión, hay que disponer de los medios necesarios para ello, y eso es responsabilidad del mando.