Curiosidades de la política

Qué más se puede decir sobre el panorama político actual! No paramos de hacer pronósticos preguntándonos cuando se convocarán elecciones tanto a nivel nacional como autonómico. Las entidades locales quedan fuera de estas quinielas hasta el año 2023, puesto que la normativa sobre régimen electoral no permite su alteración temporal. Está claro que los partidos políticos engrasan la maquinaria preelectoral aumentando los decibelios de sus proclamas y mostrando la capacidad de convocatoria, en distintos formatos, mediante la celebración de congresos y ferias variopintas, síntoma evidente que algo se cuece y de que el próximo año nos esperan eventos de relevancia y calado en clave electoral. Aquí va mi apuesta: las elecciones andaluzas se adelantarán al segundo trimestre del año, no así las nacionales habida cuenta del apasionado y desbordado interés de Pedro Sánchez por sacar a España de la situación de pre-crisis en la que nos encontramos y del tiempo que le llevará ejecutar esta tarea. Ironías aparte, España necesita como nunca antes una gestión eficaz y eficiente, llevada a cabo por mandos y cuadros que tengan experiencia tanto en la Administración Pública, como en la empresa privada, además de sobradas "espaldas" y gallardía para, llegado el momento (que llegará), ser capaces de aplicar políticas que tal vez no sean populares y que se tendrán que explicar muy, muy bien las razones de su implantación. A nivel nacional sobra mencionar lo evidente: el pago en forma de inversiones y gasto en aquellas comunidades cuyos partidos políticos nacionalistas, independentistas y herederos de terroristas tienen la llave para perpetuar al felón, como también el asombroso aumento de ministros (-as, -es) y de partidas para asesores de determinadas áreas y partidos políticos que hace escasos meses hubiera quitado el sueño a más de uno, todo ello a pesar de la grave crisis económica y el coste reputacional para las instituciones del Estado. Sin lugar a dudas conseguirán acabar una legislatura que pasará a la historia como la más nefasta para los intereses de España con una gestión que nos aupa a los puestos de cabeza en destrucción de la actividad y el empleo (sobre todo juvenil), inflación, deuda pública y precio de la energía. Andalucía, por el contrario, sin apenas margen de maniobra fruto de la losa económica, social e institucional tras 37 años de gestión socialista (¡¡¡37!!!) y con una pandemia de por medio (casi nada), ha demostrado en estos casi 3 años de gobierno que se pueden hacer las cosas de otra forma, se pueden hacer bien. Se pueden bajar impuestos incrementando la recaudación, aplicando políticas que reactiven la economía. Y, lo que resulta más gratificante, lo hace sin afectar a la calidad de los servicios públicos esenciales y no esenciales sino todo lo contrario, subiendo las partidas presupuestarias destinadas a educación, sanidad y dependencia entre otras.

Dos modelos diferentes, dos formas de hacer las cosas: una mal y otra bien. Al pan pan y al vino vino.