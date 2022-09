Cursar medicina en Almería

Me llevé una agradable sorpresa al leer en este diario que los primeros alumnos del grado de Medicina contarán con un plan de estudios avanzado y una tecnología puntera. Alguien me dirá que después de veinte años de espera para la puesta en marcha de esta facultad, no habría sido lógico que nuestros futuros médicos hubieran tenido que vérselas con un plan anticuado y una tecnología obsoleta. Pero sabiendo cómo nos trata Sevilla, que muchas veces parece que quiere superar a Madrid en el arte del ninguneo, no habría sido tan raro que alguien se hubiera tenido que disculpar con los estudiantes: "Bueno, sí, todo el instrumental que tienen ustedes en estos laboratorios es de segunda mano y ya está descatalogado, pero no hay dinero y por algo se empieza; no se preocupen que, de vez en cuando, les llevaremos a Granada para que puedan completar su formación con un aparataje de última generación". Acostumbrados a que el Torrecárdenas nos derive a Málaga o a Granada para alguna prueba diagnóstica o intervención (aunque es cierto que poco a poco este 'turismo sanitario' decrece porque nuestro hospital va contando con más medios y ofrece más prestaciones), acostumbrados a eso, digo, no habría sido tan extraño que a nuestros alumnos les hubieran llevado cada diez o quince días a una de esas dos universidades vecinas: son 60 y caben en un solo autocar. Pero resulta que este alumnado va a disponer de una mesa anatómica de disección virtual (¡sólo hay seis en toda España!), con un software desarrollado en Silicon Walley, para interactuar con el cuerpo humano con un alto grado de precisión. Y es sólo un ejemplo de todos los avances tecnológicos que van a poder utilizar, de todos los medios puestos a su disposición en un planteamiento pedagógico tan avanzado como el de la Universidad de Harvard. ¿No se habrán equivocado? "¡Un momento, un momento, no toquen nada que ha habido un error, que todo esto es para el Parque Tecnológico de la Salud de Granada! ¡Cuidado con ese microscopio que cuesta un pastón!". Cuando se inaugure el AVE, ¿también nos pondrán trenes último modelo recién salidos de fábrica? Bueno, no viajemos al futuro. Lo siento por si al alumnado le hacía ilusión ir de excursión cada dos por tres. A hincar los codos, que ya llegará el viaje de fin de curso.