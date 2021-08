LA DESALADORA 'DEL RIO'

Le imputan una vez más que va a destruir los acuíferos de "por arriba de la misma". Lógicamente para hablar de la desaladora me documento debidamente. Lo que me van a permitir es que no desvele cuál y cómo fue esa documentación, pero lo que si puedo afirmar es que era una fuente no consultada anteriormente ni por mi ni por alguien que tuviera interés en esa desaladora. En Almería desde tiempos remotos, una vez más afirmo que no hay base científica para afirmar que la desaladora pueda destruir aguas "que vienen de arriba". No sólo eso, sino que como dicen los abogados en sus escritos: OTRO SI, las sondas de las que toma el agua la desaladora, están controladas, o como se dice ahora: "monitorizadas" por investigadores de la UAL desde que se construyeron. Al margen de lo anterior, pero relacionado con lo dicho, si en Almería usáramos mejor los medios científico-técnicos- administrativos-públicos que tenemos a nuestra disposición, y si ampliáramos nuestro campo de visión, y convirtiéramos nuestros objetivos "en grandes angulares", no perderíamos tanto talento científico como hemos perdido, también en temas de agua. Es cuestión de darse una vuelta por la Universidad y hacer las preguntas pertinentes, en los lugares adecuados. A veces hay que ir a tomar café a la cafetería "del Fernan" .