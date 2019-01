"DESALOJAR" NO DEBE SER LA PALABRA

Ha pasado un tifón o un tsunami por Andalucía durante los últimos 36 años? ¿Alguna catástrofe? ¿Algún terremoto? Dentro de mis limitaciones reconozco que yo ni los he visto ni los he sentido. Pero debe ser una experiencia compartida por mucha gente cuyos comentarios en medios públicos y privados hablan de una gran liberación en Andalucía tras 36 años de opresión y de "régimen". Insisto: yo no lo he visto. Pero da la impresión de que es cierto que del árbol (aparentemente) caído todo el mundo quiere hacer leña, con una penosa actitud revanchista. Dicen cosas que parecen falsas. Al menos hay que matizar la aseveración, una y otra vez repetida, de que la gran mayoría de los andaluces estaban suspirando por el cambio. Pues mira; puede que haya muchos que lo deseaban; pero también, entre los que votaron en las pasadas elecciones hubo muchos, bastante más de un millón, que no mostraron descontento con lo vivido hasta la fecha. Además, ¿quién sabe en qué dirección querían que cambiaran las cosas? ¿Hubo, acaso, algún común denominador a los cuatro grupos francamente minoritarios que indicaran la dirección del cambio? ¿Algo que no fuera, simple y llanamente, echar del poder, desalojar, ("desalojar" ¿por qué?, acaso eran ocupas ilegales) a los que hasta ahora lo habían detentado? Razones habrán tenido para remar en esa dirección. Pero más que posiblemente han podido basarse en demasiadas acusaciones hiperbólicas que han podido dirigir determinados votos hacia la "expulsión" (¿?) de los socialistas. Porque en todos estos años los socialistas han cometido errores; algunos dirigentes se han empozoñado por la corrupción. Pero decir que "los socialistas (parece ser que "todos") se han gastado (todo) el dinero de los parados en prostíbulos y en drogas" es una evidente calumnia, sin más. Y todo eso ignora, conscientemente y con mala fe, la transformación que ha vivido Andalucía durante toda esa época. Falla la memoria y sobra la insidia. ¿Qué tal una serie de fotos fijas que jalonaran los estados de nuestra tierra y que hicieran patentes cómo se han ido superando esas grandes deficiencias en educación, sanidad, comunicaciones, servicios sociales, …? Si no se hubiera distraído dinero podrían haberse hecho muchas más cosas y mucho mejor. Cierto. Esto tal vez haya podido ser razón suficiente para aspirar a un cambio de gobierno. Pero no limitemos nuestra imagen al color negro. No sería justo.