Cuando en España existía el I.T.E. en vez del I.V.A., el modo usual de pago era mediante letra de cambio, con vencimiento a 30 días de la fecha de la factura. Por otra parte, como estamos a primeros de agosto y casi toda España está de vacaciones, estamos "a 30 días fecha" de la vuelta a la vida normal.

En estas fechas se supone que los padres están disfrutando de la compañía de los hijos y, recíprocamente, éstos están disfrutando de los padres. Y los padres están disfrutando de su mutua compañía entre sí. Y todos descansando y solazándose. La aldea feliz. Pero no: ¿en realidad las vacaciones "se disfrutan" o "se pasan" en familia?.

Acostumbrados al aislamiento que, ironías de la vida, producen los móviles en la vida diaria, ¿los dejan en un segundo lugar para disfrutar las vacaciones?, o ¿es imposible hacer ese sacrificio?. Si están de vacaciones se supone que no hay asuntos urgentes, pero con la poca costumbre que hay de "contarse cosas", ¡mira que si les da por hablar y contar temas que los demás no conocían y lo que se descubre no gusta!. ¿Tratarán de remediarlo sobre la marcha o se complicará la situación?. ¿A la vuelta, habrá tanto "es 3" posvacacional, como siempre?.

Hagamos recapitulación. La tesis general es que como durante todo el año llevamos una vida muy estresada y no tenemos tiempo ni de descansar ni de relacionarnos en familia, las vacaciones son necesarias. Vale. Ahora bien, durante todo el año: ¿qué vida llevamos?, ¿es coherente con nuestra cualidad de personas?, ¿hacemos por convivir?, ¿sacrificamos algunos intereses materiales?. Es cierto que una persona tiene derecho a realizarse en y por medio de su trabajo, pero si ha elegido libremente formar una familia, tendrá que poner algo para que ese grupo sea de verdad una familia. Puede que tenga que renunciar a algo profesional o algo material, pero también vivir en una familia que se comporte como tal, que se traten, que se rocen, que discutan y que se hablen y, sobre todo, en la que los miembros se conozcan, se quieran y se respeten, tiene un beneficio muy grande: que lo aportado a la familia siempre te parecerá poco comparado con lo obtenido.

Antes de terminar quiero señalar que en los '60, cuando un comerciante devolvía una de esas letras de cambio, recibía del proveedor "una sorprendida" (carta que comenzaba: "Sorprendidos por haber recibido de Vd. devuelto el giro ...") y hacía lo auténticamente imposible por pagarla. Extrapolando: ni ese sin vivir por no perder la honra comercial por cuatro perras, ni este sin vivir por no sacrificar algo para conseguir ser una verdadera familia.