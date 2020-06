DIRECTORES QUE NUNCA DEBERÍAN SERLO

Salvo excepciones que "haberlas haylas", aunque yo no he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi experiencia vital y profesional, nadie debería ostentar el cargo de director, en ninguna materia a los 30 años. Si el director o directora -lo escribo en masculino y femenino "para evitar suspicacias"- tiene treinta años, ¿cuántos deberían tener sus subordinados? Si son más jóvenes aún, tendrán muy poca experiencia profesional. Si son sustancialmente mayores, pensemos lo difícil que va a resultar para estos, que "su director" veinte o treinta años más joven que ellos, se coloque "de un plumazo" encima, a dar órdenes, planificar y ejecutar todo aquello que sólo conocerán de forma teórica en el mejor de los casos. La experiencia, "sí es un grado". Cuando terminamos una carrera, de cualquier materia o ámbito, aún carecemos de conocimientos y experiencia suficientes para tomar decisiones que podrían acarrear consecuencias vitales o patrimoniales irreparables. Por poner un ejemplo, ¿por qué es necesaria la pasantía en el ámbito de la abogacía? Sencillamente porque un recién licenciado en derecho necesita "estar tutelado" por un abogado con años de experiencia acreditada que vaya introduciéndolo, despacio y concienzudamente, en la práctica del ejercicio de la profesión. Porque, de su actuación dependerá el resultado beneficioso o catastrófico en cualquier materia que le confíe un cliente. Pongamos otro ejemplo: Un licenciado en medicina, nada más terminar la carrera, no podrá intervenir quirúgicamente sin más al primer paciente que llegue a su consulta. Antes necesitará aprobar el MIR, tras las prácticas de varios años al lado de médicos y equipos con acreditada y dilatada experiencia profesional y humana. Lo mismo debería suceder en el área social. Ninguna Entidad responsable que busque la excelencia en beneficio de los usuarios, deberá poner al frente de un Centro donde acuden, por ejemplo, menores y familias con importantes problemáticas a niveles personal y convivencial, que requieren una delicada intervención, profesionales sin edad suficiente que acredite resolver con éxito conflictos de tanta envergadura. ¿Cuál es el problema entonces? Sencillamente acceder a puestos de dirección para los que no se tiene edad y por ende ni experiencia profesional ni vital, tirando del argumento "es de los nuestros" o del "enchufe". Nadie debería acceder a ningún cargo político sin una formación acreditada en consonancia al ministerio a ocupar.