Dar carpetazo al abandono ferroviario

Almería debe dar carpetazo a la situación de abandono y ninguneo que en materia ferroviaria llevamos aguantando ya muchas décadas y abrir un horizonte de futuro viable, asumible y reparador, que nos sitúe en igualdad de circunstancias con otras provincias y regiones competidoras en sectores como el agrícola o el turístico. Por eso la reunión que vamos a mantener la próxima semana en Madrid con la nueva presidenta de ADIF para terminar de definir las actuaciones que en materia de comunicaciones ferroviarias deben de ejecutarse en los próximos meses es vital para Almería. Y quiero insistir en algo que he repetido siempre: acudo a la reunión con la mejor predisposición posible para alcanzar acuerdos con el gobierno de España. El futuro del AVE en Almería es una cuestión de tanta relevancia que no admite ni por un instante el habitual juego de esgrima partidista entre unos y otros. Y esto lo he dicho cuando ha gobernado el PP y lo mantengo ahora que gobiernan PSOE y Podemos. Pero del mismo modo que soy muy consciente de que no tiene sentido de que en esta cuestión los políticos nos pasemos el día tirándonos los trastos a la cabeza, no puedo olvidar que yo acudo a esa reunión, antes que como representante de un partido, como representante de los 200.000 almerienses que viven en nuestra ciudad y necesitan con urgencia unas comunicaciones dignas y no una red de transportes deficiente, anticuada y escasamente operativa. Almería necesita el AVE ya. Almería necesita el soterramiento ya. Pero sobre todo, los almerienses necesitamos un modelo de financiación de estas actuaciones que no suponga un atropello y que no comprometa económicamente el futuro de Almería. Si el Gobierno de España cuenta con fondos europeos, no podemos admitir que la parte que ha de poner el Gobierno provenga de esos fondos mientras que la parte municipal tenga que ser soportada a pulmón por los impuestos de todos los almerienses. Necesitamos un tren moderno con urgencia, necesitamos que su llegada no rompa la trama urbana de Almería volviendo a dividir la ciudad y necesitamos saber qué va a pasar con la antigua e histórica estación de Ferrocarril. Necesitamos acabar con el injusto lastre del abandono, del ninguneo y del olvido en materia infraestructural y poner punto final a una situación que nos viene perjudicando desde hace ya demasiados años. Tiendo para ese acuerdo una mano abierta, pero firme, en la defensa de Almería.