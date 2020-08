Anadie le gusta dar malas noticias. Cuando tenemos que comunicar una información dolorosa, procuramos preparar previamente al destinatario para que no sufra más de la cuenta por su impacto. Mi madre, con mejor carácter que mi padre y más comprensiva, me decía aquello de "papá preparado, prepárate tú", cuando ella se anticipaba a contarle alguna de mis fechorías infantiles. También es habitual repartirse entre familia y amigos íntimos, la costosa responsabilidad de tener que comunicar a un ser querido una desgracia o una pérdida. En las empresas los responsables de recursos humanos tienen, en tiempos de crisis, la difícil misión de comunicar despidos o reducciones salariales, y seguro que para ellos no es un plato de buen gusto.

Vivimos un tiempo en que las buenas noticias escasean, y son muchos los datos y cifras que resultan pésimas informaciones. El covid-19 va dejando su rastro de enfermedad, muertes, UCI, vacunas, etc, y todo ello lo trasladan informativos y redes sociales a través de cifras desoladoras. De alguna manera nos estamos acostumbrado a que lo primero que vemos cuando abrimos un periódico o hacemos clic en un medio digital, sea la estadística de contagios y muertes. No somos inmunes respecto a las malas noticias, nos siguen doliendo mucho, pero cada día estamos más preparados para asumirlas con entereza y responsabilidad.

Y eso es precisamente lo que tendrían que asumir también los gobiernos y las autoridades en todos los niveles. Porque da la impresión de que algunos políticos no quieren aceptar la desagradable misión de tomar determinadas decisiones difíciles y complejas, por miedo a ser castigados electoralmente en el futuro. La cuestión no es ni mucho menos nueva, pero si acaso en este tiempo la inactividad o la transferencia de responsabilidades resulta más peligrosa que en otros momentos, por aquello del "unos por otros la casa sin barrer".

No son gratos momentos para desempeñar una actividad política y pública debido a la compleja situación que están viviendo nuestras sociedades. La pandemia y sus efectos colaterales condicionan toda la acción política y tienen catastróficas consecuencias en la economía. Los ciudadanos lo sabemos y lo asumimos con resignación. Ahora hace falta que también lo acepten y actúen en consecuencia aquellos que en estos momentos tan difíciles tienen el enorme mérito de desempeñar responsabilidades políticas y de gobierno.