Ssiempre ha existido la polémica, en el entorno escolar, sobre la existencia, y utilidad, de los llamados deberes escolares, es decir, aquellas actividades encomendadas al alumnado para que sean realizadas en los hogares, fuera del horario lectivo. Mas ¿cuál es la base normativa que los regulan? Al revisar la normativa actual que organiza el Sistema Educativo, no encontramos referencia alguna sobre los deberes escolares. Si esto es así, ¿dónde se justifica su existencia? ¿cuáles son sus antecedentes?

Si nos remontamos a normativa anterior a las actuales leyes educativas, nos encontramos que en el Decreto de 31 de mayo de 1957 que regulaba el Plan de Bachillerato, se decía: “Queda prohibido encomendar a los alumnos trabajos para ejecutar fuera del Centro. Los que con carácter excepcional se les encomiende se someterán a la previa aprobación del Jefe de Estudios.”.

Pero no se olvidaron de la Educación Primaria, pues en en una Resolución de 1964, se explicaba que los deberes “constituyen una sobrecarga para los alumnos, quienes a veces se ven obligados a emplear en su realización el tiempo que habrían de dedicar al juego, a la convivencia familiar o incluso al descanso”. Se suprimían hasta los nueve años los deberes escolares, y desde esta edad hasta los catorce en ningún caso se verían los alumnos precisados, con dichas tareas, “ a emplear la mayor parte del tiempo de que disponen para juegos, recreo, diversiones y convivencia en el seno del hogar. “ En otro decreto, de 1967, se volvía a prohibir, de forma tajante, las tareas escolares fuera del horario lectivo en Bachillerato: “...ningún Profesor oficial o no oficial podrá encomendar deberes, tareas, estudios o trabajos a los alumnos para su realización fuera de las horas de clase.”.

Y para E.G.B, se aclaraba en una Resolución de 1973 que “la extensión y naturaleza de estas actividades no han sido, ni son, en muchos casos, las más adecuadas para la correcta formación…” Incidiendo además que “ Los programas de los centros serán elaborados de forma que eviten como norma general el recargo de actividad de los alumnos con tareas suplementarias fuera de la jornada escolar.” siendo sólo posible hacerlo de forma excepcional. Posteriormente con el Real Decreto de 1988, sobre derechos y deberes de los alumnos, se recogía entre sus deberes, el de atender las indicaciones del profesor, es decir, estudiar y repasar, manteniéndose en normas posteriores. Por lo que no existe disposición alguna que reconozca la existencia de los deberes escolares. Su figura, como tal, no aparece en la normativa vigente.