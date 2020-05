Defender el saber

Conversación en La Catedral se inicia con el protagonista mirando la calle mientras se plantea una pregunta obsesiva: "¿En qué momento se había jodido el Perú?" En una novela de 700 páginas, Vargas Llosa intenta dar respuestas diversas a una cuestión demasiado compleja. Y en esas estamos.

En realidad, el desarrollo de las sociedades no se diferencia tanto de nuestra experiencia vital. En ambos casos no se entiende la vida sin la decadencia. Forman una pareja inseparable en nuestra biología. El cáncer lo animan nuestras mejores células y avanza durante décadas antes de asomar la cara. Y, quizás, ocurre igual con las sociedades. Cuando vemos las colas para recoger alimentos, las protestas en la calle o los estados de alarma, ya es tarde. El país se jodió mucho antes. ¿Fue, quizás, cuando Felipe González dejó de pensar en introducir las libertades y reformar el país, para dar preferencia a que el partido controlara la sociedad? ¿Fue, quizás, cuando cada quilómetro de carretera implicaba un soborno y no importaba pagar lo suyo a los Pujol para mantener el poder? ¿O fue cuando decidimos que preocuparse por la deuda o por los precios extravagantes de los pisos eran tonterías del pasado?

Todo sin duda ha contribuido. Incluso, los ciudadanos somos también en parte responsables. Hemos considerado normal que una persona sin ninguna preparación ocupe los más altos puestos de la administración del Estado. ¿Había dirigido siquiera alguna comunidad de vecinos Zapatero? Y ya no era la Transición: llevábamos 25 años de democracia. No podemos extrañarnos ahora de que en una emergencia sanitaria el ministro no sepa del tema más que lo que haya aprendido al ir a un ambulatorio. Admitimos que un entrenador puede ser porque sí la persona adecuada para gestionar un ayuntamiento como Madrid. Pero a nadie se le ocurre proponer, en cambio, que Ada Colau dirija el equipo de baloncesto del Barcelona. Lo segundo se ve que es mucho más serio. No hace falta un título para ejercer un cargo público. Pero tampoco estorba tenerlo -a ser posible sin falsificar- o poseer una sólida experiencia de gestión relacionada con nuestras ocupaciones. A esto hemos llegado y sobre estas y otras cosas tendremos que pensar cuando alguien nos diga en la televisión que volvemos a los años sesenta y nos preguntemos en qué momento se jodió este país.