Demagogia política

Moreno Bonilla es un demagogo, como todos los políticos. Ninguno te dirá la verdad, la verdad real, la verdad auténtica. Siempre la pasarán por el tamiz de sus intereses electorales. Esta larguísima campaña nos va a deparar muchas píldoras de demagogia. Los políticos creen que la mayor parte del electorado, de la gente en general, es primaria y se cree las evidentes mentiras que a veces se cuentan por los medios de comunicación. Sobre todo por Canal Sur, convertido en canal Moreno con una advertencia de la Junta Electoral en ese sentido incluida. Pues dice el señor Moreno que si se da en Andalucía un resultado parecido al de Castilla-León, antes de gobernar con los fascistas convocaría nuevas elecciones. Y eso lo dice sabiendo él que no, que no lo hará. El demagogo siempre encuentra razones y motivos para no cumplir las promesas que hace en campaña electoral. Es uno de los factores del desprestigio social de los políticos, de la Política y de la Democracia. Moreno dirá, como han dicho con lo de Castilla-León, que un sondeo propio del partido les arrojaba los mismos resultados y que por eso no convocaron nuevas elecciones en la región. O sea, que Moreno, al igual que Mañueco, gobernará con la extrema derecha. Votar PP hoy es votar a los ultras. Y ya sabemos que la finalidad de todo partido político -legítima, por supuesto, que para eso se crean- es gobernar. No debería ser gobernar a costa de lo que sea, pero lo es. Gobernar es el objetivo. Fuera del Gobierno, en la oposición, hace mucho frío, señorías, sobre todo frío económico. Y no, no se ha producido el efecto Feijoo (gramaticalmente sin tilde, pero con los apellidos ya se sabe, se escriben como los escribe el interesado, aparte de que en gallego sabe Dios si se le pone la tilde). Resulta que este personaje ha venido a poner paños calientes a lo de Castilla-León y no ha condenado lo que dijo -en directo, es decir, sin vuelta de hoja- el vicepresidente de la Comunidad a una procuradora socialista con discapacidad. Son, unos y otros, los mismos perros, aunque se pongan distinto collar.

Bueno, y ¿qué hace, entonces, la izquierda? Pues lo que mejor sabe hacer: dividirse. Ni siquiera el avance de la extrema derecha les ha hecho unirse para estas elecciones. Unos, que si los tiquismiquis ideológicos; otros, que si los liderazgos; algunos, que llegan tarde… Y, mientras, los neofranquistas avanzan. Cosas veredes…