Demasiado humano

En los tiempos del poshumanismo el humano es el rey. A la postre de diferentes visiones sobre qué es el ser humano y qué va a terminar siendo, es justo hacer una escueta síntesis para encontrar cierta claridad. Por un lado, algunos han declarado que el hombre renacentista (en sentido genérico) está en crisis en la posmodernidad y que ya no cumple, entre otros, con el mito de Prometeo con el que guarda similitud. Su desmesura le ha hecho insuficiente para sí mismo y le ha abierto los ojos de su no autosufiencia, quimera inconsistente ya hoy dia sobre todo en tiempos aún de pandemia. La excelencia de lo humano ya no es incuestionable. Por otro lado hay cienticistas que aventuran en la ingeniería genética una apuesta por la longevidad sin el menoscabo de las grietas sociales derivadas de ello: en el sistema de capitalismo global esta ingeniería estaría solo al alcance de la sanidad privada y por lo tanto sería capaz de generar nuevas clases sociales basadas en la salud. Y eso da a pie a diferentes humanidades y no solo una, lo que nos llevaría a una situación parecida a la que hubo antes del homo sapiens donde varias especies humanas convivían amen de su rivalidad. La cuestión es que hay que plantearse, en uno y otro caso, qué es lo humano. Y estas teorías ayudan sin duda. No obstante, creo que lo humano es una disyunción; sale de la resta de lo natural y animal. Aceptando que eso es lo común, lo que nos distingue sale de restarlo. Lo resultante, ese factor propio, es lo humano. Y se me antoja ese factor como la inversa de lo natural: artificial, justo, injusto, lógico, lingüístico, egoísta, arbitrario. Eso me da pie a pensar que lo humano es una invención de lo humano ya que la cultura es lamarquiana y moldea lo natural. Ergo lo humano es un molde basado en una disyunción creativa con sabor a antagonismo. Entre todos hemos creado ese modelo que compone la condición humana. A raíz de esto, si lo poshumano supera a lo humano tendrá que ser anulando a ese modelo y creando otro nuevo, otra creación cultural. Si por algo somos humanos es porque somos discordantes y arbitrarios, pero capaces de reinventarnos a nosotros mismos. Permítanme así el juego de palabras: si el homo sapiens creo al ser humano, esté creará al ser poshumano. Así que lo humano para mí no es otra cosa que fantasía. Lo cual no deja de ser algo extremadamente adorable y hermoso.