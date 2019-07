No son sueños de verano, no son sólo proyectos, no son futuribles. La apuesta por el deporte en Almería es una realidad desde hace años. Por todos los deportes. Esta semana, el alcalde presentaba el Centro Deportivo de Gimnasia de la ciudad de Almería en el que nuestras gimnastas van a desarrollar en las mejores condiciones unas carreras deportivas que ya están dando éxitos fabulosos.

Lo que era un compromiso adquirido con diferentes clubes que practican esta disciplina deportiva y que en los últimos años no ha parado de crecer está ya en marcha. Será un espacio único, frente al Club Natación, con unas dimensiones espectaculares y, sobre todo, pensado para las gimnastas, los clubes, los aficionados. El proyecto plantea un centro que estará entre los tres mejores de toda España, justo detrás de los centros de alto rendimiento para gimnasia de Madrid y Barcelona.

Una apuesta que satisface a todos tiene ya presupuesto (500.000 euros) para ejecutar una primera fase este primer año, promueve el deporte con la organización de actividades y opta por un equipamiento de primera. Y eso que Almería es ya, de por sí, una ciudad con un alto nivel de instalaciones para practicar deporte.

No podemos olvidarnos de las últimas renovaciones del césped artificial en los campos de fútbol de Los Molinos, Los Ángeles, Pavía y La Cañada y las que van a continuar en el complejo deportivo municipal de El Alquián, por ejemplo.

Está previsto construir también un nuevo complejo deportivo para habilitar varios campos de fútbol, acabamos de firmar la construcción de una pista deportiva en Cuevas de los Medina y apoyamos todas aquellas iniciativas privadas para mejorar las instalaciones en Almería.

La apuesta por el deporte para todos es más que clara, igual que lo es fomentar el deporte inclusivo, con la remodelación del Juan Rojas por bandera. Y decidida es también la intención de trabajar en diferentes proyectos para mejorar la salud de los almerienses en colaboración con la Universidad de Almería. Porque el deporte es competición, son valores, es vida..., siempre estará entre las prioridades municipales.