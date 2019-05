Derechas inquisidoras

Las denominadas 'derechas de centro' dicen estar centradas en la ciudadanía pero, ¿sabrán PP y C´s dónde está el centro? En lo único en lo que están centrados es en exhibirse y buscar el voto sin que se sepa, realmente, qué piensa hacer la derecha con los derechos de la gente. No quieren quitarse la careta delante de los electores. Ya lo harán después. Está claro que nadie se acuesta de extrema derecha y se levanta progresista y con unas ganas locas de luchar por las libertades y los derechos sociales en nuestro país. Los bandazos en opiniones y los maquillajes en los discursos de Casado y Rivera cada vez se entienden menos. Lo único que tienen en mente estos 'defensores de la patria', es que Pedro Sánchez no pueda conformar un Gobierno. Rivera lo dice una y otra vez. "Que no llegue Sánchez" repite con obsesión. Las derechas tienen miedo a que se les caiga la venda, porque mucho pregonan sobre la unidad de España, pero no cuentan con España ni con la voluntad de los españoles y las españolas que las expresaron en las urnas el pasado día 28 de abril.

Este país y su nuevo gobierno socialista tienen mucho trabajo por delante. Tienen que reparar el daño que ha ocasionado la derecha en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. Tiene que conseguir empleos con salarios dignos para quienes trabajan y una fiscalidad justa para todo el territorio nacional. Pedro Sánchez tiene el gran reto de luchar contra la precariedad laboral que permitió el Gobierno de Rajoy. Los socialistas no queremos vivir en una España rica llena de pobres. Hay que trabajar para mejorar la situación de crecimiento en el empleo y cuidar de las empresas, emprendedores y autónomos. Es necesario legislar bien para hacer competitivo y justo el mercado laboral

Hay mucho por hacer y la inquisición de las derechas debe dejar gobernar a Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos deben comenzar este nuevo camino que inicia España con la responsabilidad, la voluntad de diálogo y el sentido de Estado que en otras tantas ocasiones han demandado. Deben pensar en lo que necesita el país y no en lo que necesitan sus partidos. La ciudadanía quiere un país más decente, más justo y más inclusivo. El pasado 28 de abril se dio una lección de democracia a estas derechas, que quisieron repetir la aritmética de Andalucía, y se han encontrado con que la venda se ha caído.