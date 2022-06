Derechos reversibles

A MICHEL de Nostradame fue un escritor despechado. Sus conocidísimas Profecías aparecieron entre 1555 y 1568 en tres entregas, la última de ellas dos años después de su muerte. Su estilo críptico y oscuro de inmediato fue atribuido a la naturaleza misteriosa de la temática que abordaba. Sin embargo, en realidad, obedecía a la voluntad de dificultar la comprensión de los cultivados académicos que le había negado doctorarse en Montpellier, argumentando que se había envilecido al ejercer como boticario, una ocupación manual, indigna de un universitario. En 1566, prácticamente en su lecho de muerte, preso de la mala conciencia, escribió su Annexe à La Lumière, todavía hoy inédito. En él aportaba las claves necesarias para interpretar sus obras anteriores con una precisión sorprendente. Para nuestros días vaticinó que un español reinaría en París, con el mundo rendido a su grandeza, excepto en un pequeño reducto pirenaico. La profecía se ha cumplido sobradamente. El 14º Roland Garros de Rafa Nadal ha recorrido todas las portadas del planeta. O casi todas. El Punt Avui y L'Esportiu apenas le prestaron atención, solo un escueto y escondido recuadrito. Como era previsible, ello desató todos los sentimiento de agravio posibles en el resto del estado. Antes que nada, debo aclarar que me aburre el tenis, pero que reconozco en Nadal a un deportista descomunal, por sus logros, desde luego, pero también por su talante y su implicación social. Sucede también que Nadal ha sido, y es, un símbolo de España, rol que él mismo no ha tenido reparo en ejercer. Además, es madridista confeso. Lo ideal sería desligar lo objetivo (el enorme deportista que es) de lo simbólico (lo que representa para España). Solo que eso nunca es fácil, para nadie, para la prensa independentista tampoco. De manera que esa actitud hostil no me parece tan inopinada. Más bien puedo comprenderla como una consecuencia lógica y esperable de una ideología que está intentando desligarse de España. El que la explique sin mayores dificultades, no significa que la comparta. Es más, creo sinceramente que esa es la clave de todo este asunto. Lo que ha hecho esa prensa se llama libertad de expresión que nunca puede ser sectorial: o es universal, o pasa a convertirse en el privilegio de unos pocos. El independentismo tiene exactamente el mismo derecho a manifestar sus reticencias a Nadal que el de los demás a no leerlos. Solo que eso, a fin de cuentas, se llama vivir en una sociedad democrática.