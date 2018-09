Desarbolados

El Ayuntamiento nos ha chafado el artículo de hoy. Como ya pasaba casi un mes del final de la Feria, pensábamos que los postes del entoldado del Paseo se iban a mantener para siempre y resulta que ya los están quitando. Puede que ya estén todos quitados cuando se publique esta columna. Pensábamos que se quedarían, no solo por el tiempo que iba pasando sino por un antecedente que duró muchos años y que era una infraestructura lumínico-festiva que "adornaba" el Paseo y la Puerta de Purchena durante la mayor parte del año. Consistía en un entramado de guitillas y alambres amarrados a farolas, balcones particulares y otros elementos de mobiliario urbano, o clavados en fachadas -fueran o no BIC-, cuyo fin único era sostener el alumbrado extraordinario de las distintas etapas festivas, recurrentes a lo largo de cada año: Navidad, Carnaval, Semana Santa, Cruces de Mayo, Feria y vuelta a empezar. El municipio se ahorraba mucho trabajo y dinero, pues no había que amarrar y soltar los piolines (como llaman los argentinos al hilo bramante) cada dos o tres meses. El más singular de los elementos de aquella infraestructura urbana era un enorme poste colocado en el centro de la Puerta de Purchena, que le daba envidia al ciprés de Silos, del cual colgaba un entramado de cuerdecillas y alambres que llegaban hasta las fachadas de la emblemática plaza. Una vez colgadas las bombillas la convertían en un ascua de luz, asombro de propios y extraños. Aquello sí que era iluminación extraordinaria y no la que está montando el alcalde de Vigo (está casi lista a mediado de septiembre) y que dice que va a dejar chicas a las de Nueva York y París.

Otra cuestión aparte es saber si el cambio de bombillas por toldos ha sido del agrado de la mayoría de la población. El Ayuntamiento, como todos los años, ha dicho que esta ha sido la mejor Feria de la historia, pero sin entrar en detalles. Eso sí, se nota que los munícipes se han vuelto más moderados en sus declaraciones sobre la Feria, porque hubo un alcalde que llegó a decir que la de Almería era ya la segunda de Andalucía. No la puso por delante de la de Sevilla de milagro, pero dejó a las de Málaga, Jerez, el Corpus granadino, los Patios cordobeses…mirando para Pamplona. Bueno, a lo que íbamos, que ya no están los postes y a ver ahora de donde nos colgamos las bolas de Navidad.