Ha habido un despertar en los grupos de WhatsApp de padres. Poco a poco vuelven los comentarios de los más activos, las preguntas de los que están siempre más perdidos que un pulpo en un garaje y los reenvíos de las pocas circulares que ha mandado el colegio. Porque parecía que no iba a llegar nunca y de pronto septiembre ya está aquí. Y, como no podía ser de otra manera, el tema estrella entre todos los que tienen hijos es qué va a pasar con la vuelta al colegio de los más pequeños. Desde que el mundo es mundo, en clase se han contagiado la gripe, los piojos, gastroenteritis, boca-manos-pies y hasta el más simple de los resfriados. Así que este año no nos queda más remedio que asumir que hay que sumar la Covid-19 a la lista. Es lo que tiene la nueva normalidad. Pero lo que no es normal es que padres y profesores, a diez días de comenzar el curso, no tengamos mayor noción de las medidas más allá de que se va a guardar la distancia social y las mascarillas. Normal que haya padres que se estén planteando no llevar a los niños al cole. Prefiero a eso a los que ya están descorchando el Dalsy.