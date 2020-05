Ante lo que estamos viviendo me vienen a la mente unas lamentables imágenes en las que un condenado a muerte era amarrado por cada extremidad a un caballo a los que se fustigaba. El resultado era el demembramiento del reo: cada extremidad por un lado y el tronco, cabeza incluida, por otro. Nadie, a no ser alguien más poderoso que un superman podría sobrevivir a ese castigo. Pueden ser un ejemplo claro de los resutados de las tensiones que pueden darse en cualquier contexto. Estas tensiones, que no tienen por qué ser inevitables, provocan un descoyuntamiento de la realidad. Cuando se producen sin que nadie alcance a suavizarlas las guerras pueden ser un paradigma del destino al que pueden llevarnos. Ser capaz de mediar entre las partes enfrentadas exigen un tacto y una inteligencia poco común y se corre el riesgo de ser descoyuntado. Cuando son dos las partes enfrentadas la situación es muy grave . Pero si, como en el caso del reo, las fuerzas tiran en más de dos direcciones diferentes la situación puede llegar a ser absolutamente insostenible. Las tensiones que estamos viviendo estos meses están impulsadas por fuerzas multidireccionales. Para describir su causa voy a utilizar un neologismo que espero que me perdonen: el "lomíoísmo": Las fuerzas políticas están estancadas en un "qué hay de lo mío". Siendo el tema la conveniencia de prolongar del estado de alarma, las negociaciones no se han centrado en si es el mejor camino para proteger nuestra salud, o el único, o quizá el menos malo. En su lugar, excepto los que sin razones válidas (que tienen graves intereses) se oponen por sistema a su prolongación, el resto condiciona su voto a favor o su abstención a conseguir otros objetivos que nada tienen que ver con el asunto: simplemente, pretenden sacar ventaja de su apoyo o no oposición al gobierno. Como si seguir con el estado de alarma supusiera una "ventaja" del gobierno, tratan de "poner el cazo" para participar en los beneficios. Negociación entre tahúres. La situación es muy difícil, y puede que el presidente del gobierno no sea el mejor agente negociador. Pero si miro alrededor, perdonen, en el panorama actual no encuentro alguien suficientemente capacitado. Así que, si esto es "lo que hay", tan reponsables o más de una salida desastrosa son los que lejos de rebajar sus espectativas las intensifican. Como no tenemos un superman, por lo menos dejemos en paz a los caballos.