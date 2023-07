Las playas, además de brindar paseos ociosos y baños estivales, dan asimismo para desembarcos anfibios, aunque estos no suelan concurrir con las antedichas circunstancias playeras o se deban a maniobras en espacios reservados que no escapan, por otra parte, a la curiosidad de los veraneantes en el sereno y plácido armisticio de las vacaciones. La historia militar destaca desembarcos como el de Alhucemas, en 1925, que precedió y fue referencia para el de Normandía, en 1944, aunque la imagen solo los insinúe con el desarrollo de una sencilla maniobra. Acaso esta podría haber consistido en establecer una cabeza de playa, con las primeras unidades armadas dispuestas en la costa, a fin de defender el área hasta que lleguen las tropas para iniciar el avance ofensivo. Sea como fuere, una lancha de desembarco resulta inesperada en la playa cuando solo se acostumbra lo ordinario en el devenir de las rutinas. Por eso despierta la curiosidad, ávida de lo novedoso o de lo extraordinario, mas también alumbra la metáfora, ya que no son pocas las ocasiones en que el litigio de la vida -esta no es solo una tómbola- necesita una cabeza de playa, una avanzadilla, a fin de adelantar las contrariedades y disponer el desembarco de la entereza.