La desidia del PP en el Ayuntamiento de Almería es más que evidente. Se aprecia en el día a día de la ciudad en todo lo que tiene que ver con el Consistorio. La falta de supervisión sobre un servicio esencial, como el del Tanatorio Municipal, ha dado lugar a que una empresa cometa una serie de presuntas irregularidades, entre ellas, la de facturar a través de otra, reduciendo así la cantidad a abonar al Ayuntamiento. Conviene apuntar que la concesionaria paga en función de sus ingresos, con lo que estaríamos hablando de una importante rebaja de lo que tendría que pagar en concepto de canon. Ya se ha puesto en conocimiento de la Justicia, pues creemos que hay responsables municipales que han estado mucho tiempo mirando para otro lado.

También la desidia del PP en el control de los intereses de los almerienses ha permitido que haya empresas haciéndose con contratos municipales, sin cumplir su parte. La del Liceo Erasmus ha estado 9 años sin pagar al Ayuntamiento el canon correspondiente a la ocupación de un espacio público, hasta acumular una deuda cercana al millón de euros. No alcanzamos a imaginar cuántos años tendría que estar una familia sin pagar la contribución para alcanzar semejante deuda. Sin duda, sus cuentas habrían sido embargada al primer recibo no pagado. Y nos consta que algo así podría estar ocurriendo en alguna de las empresas concesionarias de los aparcamientos municipales, que no tienen al corriente el canon y no cumple con los servicios encomendados.

El caso más reciente lo tenemos en las instalaciones deportivas, con la cancelación de campeonatos municipales y con imágenes vergonzosas de pabellones inundados y jugadores resbalando, como consecuencia de la política del PP de falta de control sobre su mantenimiento. Lo hemos visto hace unos días en el ‘Rafael Florido’ y antes en el ‘Jairo Ruiz’. El deplorable estado de este último llevó al Ayuntamiento a sancionar a la empresa Supera, concesionaria de dicha instalación, dejando a usuarios con patologías crónicas sin piscina y el asunto sumido en un atasco burocrático, algo que nunca habría ocurrido si el servicio se hubiera prestado directamente por el Ayuntamiento. Y esta es la realidad. De manera directa o indirecta, al final, la falta de eficacia del PP en la gestión de lo público la terminan pagando todos los ciudadanos.