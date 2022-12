Desinflamar Palomares

Antes de que el AVE llegue a Almería se cumplirán 60 años de la caída de las bombas nucleares en Palomares (la promesa de la alta velocidad se supone que es para finales de 2026, no para principios, aunque el Gobierno jamás ha especificado el mes, ¡anda que si nos da una sorpresa y nos echa el tren para Reyes de ese año!), y no es que nadie haya limpiado aún las 40 hectáreas contaminadas, es que parece que ninguna institución tiene la obligación de hacerlo. Lo último, como saben, es que el Supremo ha dictaminado que no es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al rechazar el recurso de Ecologistas en Acción contra una sentencia de la Audiencia Nacional. Y los ecologistas acaban de presentar ante el Alto Tribunal un incidente de nulidad para pedir una nueva sentencia que precise, entre otras cuestiones, cuál es el organismo competente. Claro, si estuviéramos 'inflamados' porque políticos de todos los colores y ámbitos llevan décadas tomándonos el pelo con este asunto, Pedro Sánchez el Desinflamador podría arreglárnoslo en cuanto acabara de 'desinflamar' Cataluña. "Para rescatar la concordia", diría en visita a Palomares, "hay que devolver el debate al territorio de la política y sacarlo de los juzgados". Pero el presidente pasa de nosotros por la sencilla razón de que aquí, ya digo, no hemos dado muchas muestras de que esto nos inflame. ¿Y Unidas Podemos? Bueno, aunque no estén a favor de dejar ahí la radiactividad para siempre, ellas y ellos, como en Cataluña, harán lo que diga Pedro, es decir, aquí no harán absolutamente nada. Además, el plutonio es tan machista que ni siquiera se habla de la plutonia. Lo de Palomares no hay quien lo "desjudicialice", y el Gobierno, la oposición, el CIEMAT, el CSN y el Sursum Corda lo que esperan es que algún siglo de éstos los de Ecologistas en Acción se aburran y lo dejen. Al fin y al cabo, en tres mil años ya no habrá radiactividad.