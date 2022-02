Deslealtad del PP

El Partido Popular andaluz anda nervioso. La falta de apoyos parlamentarios ha sumido al ejecutivo de Juanma Moreno en una parálisis legislativa que está provocando deficiencias graves en la gestión de los recursos públicos, en las inversiones y en la futura ejecución de los fondos europeos. En este último asunto es donde el presidente andaluz está mostrando su cara más radical y desleal. Juanma Moreno se ha ido de tour a Bruselas a sembrar dudas sobre el reparto autonómico de los fondos europeos que el Gobierno de España ha puesto en marcha y sobre la transparencia en la ejecución de este dinero que debe transformar nuestra economía. La Comisión Europea es un organismo bastante más serio que el ejecutivo andaluz. De ahí que Moreno Bonilla hiciera el ridículo más absoluto y volviera con un varapalo y herido en el orgullo, tras comunicar la Unión Europea al Partido Popular, por segunda vez, que España está cumpliendo los objetivos marcados por el plan de recuperación. Andalucía es la Comunidad Autónoma más beneficiada por estos fondos, con 1.915 millones de euros. ¿Por qué no está centrado en gastar bien esos fondos? ¿Por qué no se dedica a buscar la manera de conseguir la recuperación económica y sanitaria de nuestra tierra? La sanidad pública andaluza está en alerta. Y mientras el Parlamento debatía sobre su situación, Moreno Bonilla se marchó de mitin a Salamanca. No es algo que los socialistas digamos, es algo que usted que lee estas líneas sabe perfectamente: los centros de salud están colapsados, las citas médicas no son anteriores a 10 días, las bajas por COVID19 a través de Salud Responde no son eficaces, y no funciona el sistema de rastreo. Además, el estrés sufrido por el personal sanitario les está poniendo en una situación de riesgo que podría haberse aliviado si la Junta no hubiera despedido a 8.000 sanitarios. Y fondos para reforzar la sanidad tiene porque Andalucía ha recibido más de 2.300 millones del Gobierno central y dispone de 2.600 millones de superávit. Moreno Bonilla ha decidido dejar caer la sanidad pública para favorecer la privada.

¿A qué juega Moreno Bonilla? Los andaluces debemos decir basta ya a tanta mentira y a tanto interés partidista. El presidente andaluz ha perdido el apoyo parlamentario y ni tiene presupuestos ni proyecto para sacar a Andalucía hacia adelante. Esa es la pura verdad, tras tres años del "gobierno del cambio".