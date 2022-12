Desmitificando las centrales nucleares

Sin energía, no puede haber trabajo ni economía. No confundamos trabajo con energía, el trabajo es el hecho de transformar algo en estado bruto en un producto útil para el consumo, la energía es la fuerza motora que permite realizar un trabajo. La energía puede tener un origen humano, animal o de otras fuentes, como el agua, el viento y por medios mecánicos u de otros complejos asociados al conocimiento de la física y de la composición atómica de los metales. El fuego, como energía, permitió desde los tiempos primitivos desarrollar herramientas y crear hábitos inteligentes en el hombre, ya que debió aprender a dominarlo y utilizarlo como energía. El fuego sigue siendo aún una fuente de energía, pero hoy se utiliza sobre todo su cualidad de elevar las temperaturas para transformar las materias primas y el agua en vapor, sin oxígeno no puede haber fuego. Sin embargo, gracias a los precursores que desde el siglo 18, físicos como Volta, Ampere, Watt, Hertz, Joule, Faraday, que se interesaron a la reacción eléctrica física de ciertos materiales, hoy disfrutamos de la electricidad, energía que nos ha permitido lograr un salto cualitativo en lo que concierne las tecnologías. La energía eléctrica sabemos producirla con abundancia gracias a la aportación de otras energías. Como la de la fuerza motriz del agua, el vapor producido en centrales térmicas con carbón como combustible, gas, biomasa y el uranio enriquecido, cuyo isótopo uranio-238 (con 238 neutrones) es un isótopo relativamente estable, incapaz de generar una reacción nuclear en cadena independiente, a diferencia del isótopo fisionable U-235. Por ello se puede asegurar que las centrales nucleares gracias a las tecnologías actuales de control y de composición de los materiales metalúrgicos que se utilizan en sus construcciones hacen que sean seguras. Es oportuno saber que el corazón nuclear de la central eléctrica en la que se encuentran las barras de uranio enriquecido entran en función cuando recibe una descarga eléctrica de unos 20Mil volteos, que pone en movimiento los átomos que componen las barras, provocando altas temperaturas que calientan la caldera tubular en la que circula agua que se convierte en vapor, el cual se proyecta sobre una turbina que es motor de un alternador que produce electricidad, el agua de la caldera nunca está en contacto directo con el núcleo nuclear. En Chernóbil, hubo un fallo humano y perecieron 50 bomberos que se sacrificaron para poner las lanzas de agua en acción y enfriar el reactor. La catástrofe de Japón debida a un sunami y terremoto fue debido a la elección equivocada del lugar donde se construyó y que dió lugar a un accidente que generó radiactividad en un perímetro que pudo ser neutralizado. En Francia se han construido del 1970 al año 2000, 56 reactores nucleares, al día de hoy ningún accidente en ellos ha causado peligro de radioactividad. En lo que se refiere a la basura nuclear, una nueva tecnología elaborada en Francia con "Super Phenix" permitía de utilizarlas para producir electricidad y dejarlas prácticamente inactivas. Las exigencias de los ecologistas alemanes y franceses y la complicidad de unos políticos más preocupados en conservar sus sillones en los respectivos Parlamentos, obligaron a parar la Central "Super Phenix" y empezar a desmantelar las centrales nucleares. Los ecologistas han creado un clima de miedo, utilizando el desconocimiento de estas tecnologías y utilizando el horror que causaron las dos bombas atómicas que USA lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, ciudades de Japón donde murieron más de 500 Mil personas, pero los ecologistas no hablan del "Agente Naranja" químico con el que US dio la muerte a más de 150Mil personas en Vietnam. ¡No!, las centrales nucleares no matan si se respetan todas las normas de seguridad. Yo he trabajado junto a un acelerador de partículas atómicas…Y aquí estoy. En el próximo artículo, si no he sido desintegrado, explicaré el coste de producción de electricidad.