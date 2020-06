Desnudar a un santo para vestir a otro

En lugar de fortalecer los servicios sociales con más recursos en un contexto de crisis como el que sufrimos, Moreno Bonilla ha decidido recortarles el presupuesto y abandonar a su suerte a la consejera encargada de la política social, enfrentada dentro de Ciudadanos con el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Una de las consecuencias de esto la encontramos en el retraso de la convocatoria de las ayudas para programas de garantía alimentaria para personas con pocos recursos, mayores de 65 y menores de edad. A estas alturas del año, estas ayudas ya se habían convocado; este año eso aún no ha sucedido y algunas no se van ni a convocar, por lo que desaparecerá el servicio. De otro lado, la decisión del Gobierno de PP y Cs de crear la conocida como 'tarjeta monedero', sin ampliar el presupuesto de la Consejería de Igualdad, ha supuesto un recorte de más de 6 millones en las ayudas que anualmente convocaba en materia social. Han desnudado un santo para vestir otro. Lo peor de todo es que el Gobierno andaluz lleva 90 días de estado de alarma sin convocar ayudas de garantía alimentaria y sin entregar tarjetas monedero, unas tarjetas que, además, no son eficaces ni garantizan la universalidad. Así, entre otras cosas, las personas interesadas que residan en 95 de los 103 municipios de la provincia de Almería no van a encontrar en su pueblo a la entidad que las gestiona, con lo fácil que lo habría tenido el Gobierno de Moreno Bonilla si hubiera decidido apoyarse en los ayuntamientos.

En materia de protección social, el Gobierno andaluz tiene un espejo en el que mirarse en el Gobierno de España, que está protegiendo a las personas con un gran escudo social. Sin embargo, Moreno Bonilla está en otras cosas y, por increíble que parezca, tampoco piensa en sumar con el ingreso mínimo vital, como lo demuestra que haya dado la orden de paralizar las solicitudes de la renta mínima que otorga la Junta, buscando la manera de regatearle ese dinero a las políticas sociales en Andalucía. En este tipo de marrullerías indecentes está Moreno Bonilla: recortando las políticas sociales y utilizando la covid-19 como excusa para abrir las puertas de los servicios sociales a la mercantilización, en lugar de darles más presupuesto. Seguimos.