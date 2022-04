No digo que me hiciera periodista por él, pero sí que me honra compartir la misma profesión. Y hacer el mismo tipo de periodismo. No somos periodistas de grandes exclusivas, aunque David disfruta como un mico cuando mete la careta de “Exclusiva, competencia a rebufo” [y yo me parto de risa cuando deja a Rulo Fuentes con la palabra en la boca], sino que a nosotros nos va más entretener a la gente, darle un motivo al cabo del día para que sonrían.

En esta sociedad en la que vivimos, en donde no hemos salido de un charco y ya estamos empatanados en el siguiente, hace falta gente se tome la vida con la filosofía que emana de las ondas de ‘Despierta San Francisco’, en Radio Marca. A David Sánchez no le interesa si Bale tiene un picor en el sobaco o si Dembelé se ha quedado dormido el día que iba a firmar su renovación de contrato. Esa misma información la cuenta Radio Marca, la Copa, la SER o la radio de la Universidad Complutense, donde me enseñaron que debía de seguir unas pautas periodísticas que él se salta a la torera. Precisamente ese carácter transgesor es el que te atrapa, ese personaje antimadridista, indepe y rojeras al que interpreta desde la capital del Reino es el que te hace darte cuenta que ni el fútbol ni la política merecen un solo minuto de disputa. La Xavineta [y La Marsellesa hasta hace unas semanas] son una forma de dejarte la mente en blanco, de desestresarte mientras trabajan los músculos cigomático mayor y risorio.

A propósito, de las cosas más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos son sus entrevistas a Alberto Rojas, corresponsal de guerra del Diario El Mundo. No es fácil ese cambio de tercio, del tono jocoso del comienzo de ‘Despierta San Francisco’ a, de repente, hacer ese tipo de preguntas vitales que te muestran la cara rutinaria del día a día en Ucrania.

Tenía ganas de escribir este artículo. Son ya muchos años escuchándolo [me ha venido fantástico en las tiradas de 30 kilómetros para preparar el Maratón de Madrid] y no hay mejor manera de devolverle las carcajadas vertidas escuchándolo, que como mejor sé, con un artículo que se desmarca de la actualidad diaria y trata temas mundanos. Como ‘Despierta San Francisco’.