Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken fueron elegidas como diputadas para las Cortes Constituyentes de la Segunda República en 1931, bajo la ley electoral de 1890 que restringía el voto a los hombres, pero permitía a las mujeres presentarse como candidatas. Las cosas de España. Clara Campoamor es la autora de la frase: "Odia el delito y compadece al delincuente" y era abogada en ejercicio. Nelken, publicó en la Revista de Occidente una traducción al español de textos alemanes de Kafka. Y Victoria Kent, tras licenciarse en Derecho y ejercer como abogada, fue Directora Gral. De Prisiones. Las tres, coetáneas con don Niceto Alcalá Zamora, liberal él, y de quien Álvaro de Laiglesia decía que tenía nombre de línea ferroviaria. Ahora tenemos en el gobierno una ministra de igualdad que ha "creado y bautizado" como la ley del "solo sí es sí", y cuyo cambio más relevante que recoge, es que desaparece el abuso sexual como tipo penal. Por ejemplo, un hombre que "toca el culo" a una mujer en el autobús, o viceversa. Esto no quiere decir que esa actuación se despenalice, sino que como la "ley de los si" equipara abuso sexual con agresión sexual, el delito de abuso sexual como tipo penal ha desaparecido. De esta forma, el artículo 178.1 CP castiga a aquel que "realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento".

Y ahí viene otro problema: Como se entiende que hay consentimiento cuando se manifieste "libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". (SÍ ES SI, ¿cómo acredita un hombre que la mujer ha dicho de manera clara "sí", por un mensaje de WhatsApp, la graba, por un contrato?) Como consecuencia, cualquier ataque a la libertad sexual se considera agresión sexual, independientemente de que medie violencia o intimidación o no. Y encima, con la dificultad de demostrar la existencia del consentimiento, en caso de que lo hubiera. Como los problemas son como las cerezas, que siempre salen de la cesta a racimos. Veo otro problema que antes o después puede suceder, y me pregunto: ¿qué va a decir la ministra, esté o no en el cargo, el día que un hombre denuncie a una mujer de haber cometido con él actos sexuales "a fondo" abusando de su situación jerárquica en la empresa, y sin tener una prueba fehaciente de su beneplácito? Ahí es la palabra de uno ante la del otro. El día que eso ocurra, los periódicos, que ojalá sigan existiendo, derramarán ríos de tinta. ¿Por qué no harán caso de los que saben de cómo hacer una ley, que no tiene nada que ver con un anuncio en el portal de la comunidad de vecinos? ¡Cuánta paciencia hay que tener con estos chicos!