Después es ahora

Muchos amigos docentes se quejan en estos días de que el alumnado ni siquiera sabe escribir un mail, adjuntar un archivo, escanear la tarea, hacer una foto del cuaderno, etc., pero ¿alguien les ha enseñado a hacer todo eso? Es verdad que los chavales han nacido con un móvil debajo del brazo, no conciben el mundo sin Internet, y están rodeados de mil aparatos, pero tenerlos es una cosa, y otra bien distinta es para qué y cómo usarlos. Si no han tenido ni se les ha provocado interés (parece poco atractivo, de entrada, escribir un mail así porque sí) y si no han sentido la necesidad, me parece de lo más normal, que no sepan hacerlo.

El uso de la lengua es algo que supuestamente tenemos que trabajar todo el profesorado. La lengua es la puerta de entrada a la cultura y al conocimiento, incluyendo el científico o matemático. Sin embargo, se piensa que lo de la competencia digital ya vendrá después. Primero, hacer trazos, luego, letras, luego frases, luego redacciones por escrito, no tener faltas de ortografía, conocer la gramática... y luego ya "si eso", el mundo digital. Obsérvese que "si eso", es un eufemismo de "nunca".

Y así, con todo. Para entender el mundo actual y la historia reciente, parece que hay que empezar por el paleolítico, luego el neolítico, antigüedad, edad media... y como mucho principios del siglo XX. Y ya, "si eso", el XXI... O en música. Primero que sepan leer partituras, escribirlas, tocar cuatro notas con la flauta, luego cinco... y ya "si eso", hacemos una canción en grupo, con instrumentos y voces. Mis amigos matemáticos dicen que lo importante es razonar, pero pasan años y años haciendo hojas interminables de sumas, multiplicaciones, divisiones, decimales, problemas mecánicos que repiten el procedimiento una y otra vez... Lo de razonar, ya "si eso" cuando tengan una "buena base" (casi siempre sinónimo de tedio, pesadez, rutina y aburrimiento). En idiomas, se estudia bastante bien la gramática, pero no somos capaces de decir dos frases seguidas. En biología, conocemos los grandes reinos animales y vegetales, y no sabemos diferenciar los árboles de nuestra calle.

Solo con la realidad, con lo que necesitamos, con lo más próximo, con un periódico cualquiera, de cualquier día, o con un telediario, se podría hacer un plan de trabajo para mucho tiempo, relevante, interesante, cercano y real. No lo dejemos para después. Después es ahora, o nunca.