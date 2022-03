Deuda de Moreno Bonilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está de campaña electoral. El horizonte de las elecciones andaluzas ya está cerca y lleva más tiempo en la promoción de su imagen que en la gestión de nuestra región. En cada visita a Almería, deja un reguero de imágenes y promesas que, después de más de tres años al frente del Gobierno de la Junta, no termina de cumplir.

El PP ha utilizado constantemente la confrontación con la Junta de Andalucía cuando ésta estaba gobernada por el PSOE y de aquellas demandas que hacía el alcalde, pocas se han cumplido, a día de hoy. Algunas las ha tenido que asumir el Gobierno de Pedro Sánchez, como la rehabilitación del Cable Inglés -que va a estar terminado en pocas semanas-, el soterramiento del paso a nivel de El Puche, que ha cambiado la fisonomía de los barrios de Las Chocillas y Los Molinos, o el acceso norte a nuestra ciudad desde la A-92. La Junta de Andalucía ha brillado por su ausencia o pone trabas, como con la autorización a las empresas de áridos adjudicatarias de las obras del AVE. Tampoco el PGOU tiene el visto bueno de la Junta de Moreno Bonilla y, además, el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento es incapaz de hacer un nuevo Plan para la Almería del siglo XXI. Si hablamos de infraestructuras educativas y sanitarias, la ausencia de gestión del presidente de la Junta es de escándalo: el IES de La Cañada no tiene visos de hacerse realidad, como tampoco el centro de salud de Piedras Redondas. Además, no hay proyecto para el Centro Médico del 18 de Julio, sigue sin construir el Centro de Especialidades de Torrecárdenas y el hospital de Cruz Roja continúa cerrado a cal y canto. Este es el resultado del trabajo del PP al frente de la Junta de Andalucía, con la connivencia del acalde de Almería. Continúa sin hacerse la conexión de la Almadraba de Monteleva con la EDAR de Cabo de Gata, lo mismo que la recuperación del ecositema hídrico en la desembocadura del Andarax. Pero se sigue tirando agua a la rambla de Los Ramblizos de Retamar, un agua que necesita nuestro campo urgentemente. Estas son algunas de las deudas que Moreno Bonilla no ha saldado en los más de tres años que lleva al frente de la Junta de Andalucía. Ojalá en la próxima visita del presidente de la Junta a nuestra ciudad, el alcalde de Almería sea valiente y defienda los intereses de los almerienses, antes que pensar en su ascenso político.